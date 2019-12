Må ha 39 stillinger ekstra for å kunne låse ut de innsatte i ti timer hver dag

Skal Bergen fengsel låse ut og passe på de innsatte i ti-tolv timer daglig vil det koste store beløp, viser nye beregninger.

FLERE STILLINGER: Fungerende fengselssjef Ivar S. Jensen (til v.) og driftssjef Pål Skogen ved Bergen fengsel. Foto: Silje Katrine Robinson

Innsatte i Bergen fengsel sitter så mye alene på cellen at det bryter med norsk lov.

I januar krevde Sivilombudsmannen strakstiltak for å få ned bruken av isolasjonen ved fengselet.

Nå har fengselet regnet på hva det vil koste å låse ut de innsatte i ti og tolv timer om dagen, etter oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Bergen fengsel mener de trenger minimum 39 stillinger ekstra for å kunne gjennomføre utlåsing og en viss aktivisering av de innsatte utenfor cellene. Prislapp: 27,3 millioner. Skal de gjøre noe med byggene vil det koste enda mer.

Vil ha mer utlåsing

Bergen fengsel er positiv til mer utlåsing og ønsker en standard for hvor lenge de innsatte skal være utenfor cellen. Men det er vanskelig å få til mer utlåsing med dagens bemanning, påpeker fengselet, som i dag har rundt 250 ansatte.

MER FELLESSKAP: Bergen fengsel vil ha mer utlåsing av de innsatte – men det vil koste dyrt. Foto: EIRIK BREKKE

– For at vi skal kunne være til stede blant de innsatte trenger vi flere stillinger. Det må vi for å følge kravene om sikkerhet i fengselet. Og skal vi drive rehabilitering, må vi ha betjenter som er til stede i fellesskapet, sier Ivar S. Jensen, fungerende fengselsleder i Bergen fengsel.

Regnestykket deres viser at om det blir utlåsing i ti eller tolv timer, så vil det koste omtrent det samme.

Erstatter ikke syke ansatte

Før sommeren gjennomførte Bergen fengsel et isolasjonsprosjekt som gjorde at flere innsatte kom seg ut av cellen. Det var en suksess. Men med en prislapp på 4,5 millioner i året var det ikke mulig å drive dette videre i høst.

Fengselets økonomi er presset. De siste estimatene viser at seks millioner kroner mangler på budsjettet for 2020.

Fengselet gjennomfører derfor strakstiltak. De som er borte fra jobb på grunn av sykdom blir ikke bli erstattet. Dermed drifter de nå fengselet med hull i vaktplanen og ser etter enda flere kuttmuligheter for å få budsjettet i havn.

– Den økonomiske situasjonen er utfordrende. Det har den vært lenge, sier Jensen.

Bergen fengsel har et budsjett på rundt 220 millioner kroner.

Isolasjonsbruken skal ned

Det var Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som i høst ba om en beregning av hva det vil koste å låse ut innsatte fra cellen i ti og tolv timer daglig. Svarfrist var 1. desember.

UNDER PRESS: Økonomien har lenge vært hardt presset i norske fengsler. Her Bergen fengsel. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

I brevet som gikk ut på høring skriver de at «Kriminalomsorgen skal i tiden fremover redusere bruken av isolasjon» og at KDI vil «gjøre de nødvendige endringer, slik at isolasjon reduseres til et minimum.»

Norge har fått kraftig kritikk fra Sivilombudsmannen og flere internasjonale tilsynsmyndigheter for bruken av isolasjon i norske fengsler.

Minstestandard på tid ute av cellen bør settes til ti eller tolv av døgnets 24 timer, mener de.

Direktoratet skriver også at «mye taler for» at en lovendring må til for å få innført en varig endring for standard utlåsing på ti eller tolv timer.

I notatet kommer de med konkrete forslag til endringer i retningslinjene til straffegjennomføringsloven.

Prislappen ikke klar

På landsbasis vil det koste store summer å få ned bruken av isolasjon.

I vår beregnet en arbeidsgruppe nedsatt av Kriminalomsorgsdirektoratet at det vil koste 516 millioner kroner. Totalt krevdes 638 nye årsverk.

Nå har alle norske fengsler sendt inn sine beregninger. Regionkontorene har sendt dette videre til KDI.

KDI sier til BT at de ikke har oversikt over den totale summen, fordi det vil ta tid å gå gjennom beregningene.

Tolv timer utlåsing i Sverige

Ifølge dagens norske regler er alle innsatte sikret én times opphold i friluft daglig.

I Danmark og Sverige står det i loven at innsatte i fengsler med høyt sikkerhetsnivå ikke skal være innelåst på cellen i mer enn 12 av døgnets 24 timer.

Bergen fengsel har fått kraftig kritikk fra flere hold de to siste årene for å isolere de ansatte.

I juni 2018 var Europarådets komité for torturforebygging (CPT) på besøk.

Da kom det frem at innsatte ble holdt på cellen i opptil 23 timer i døgnet – uten at personen var en trussel for sikkerheten.