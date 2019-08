– Foreløpig har vi ikke sendt ut farevarsel, men det vurderer vi fortløpende, opplyser Meteorologisk institutt.

Helgen inviterer til inneaktiviteter, ifølge Meteorologisk institutt.

– Det er et lavtrykk på vei inn mot Norge som gjør at det blir ganske så vått i både Hordaland og Sogn og Fjordane, sier vakthavende meteorolog, Per Egil Haga.

Lavtrykket skal være kraftig og det har også med seg en del vind.

– Det beveger seg ikke så raskt. Så lavtrykket vil dominere været fra fredag til søndag. Helgen starter med gråvær og regn og slutter med gråvær og regn, sier han.

Skjermdump: Yr.no

40 mm nedbør

Det blir våtest i Hordaland.

I Sunnhordland kan det komme cirka 40 mm i løpet av lørdagen og kanskje mer søndag.

I Bergen er det ventet cirka 20–30 mm lørdag og 25–35 mm søndag.

I Sogn og Fjordane er det meldt mellom 30–40 mm i løpet av helgen.

– Folk må regne med noen skikkelige regnskyll, sier Haga.

Vurderer farevarsel

Prognosene er imidlertid litt usikre.

– Foreløpig har vi ikke sendt ut farevarsel, men det vurderer vi fortløpende.

Ifølge meteorologen skal det også bli kjøligere i de to vestlands-fylkene.

– Det skyer over og det blir ikke mer enn 15 grader, sier Haga.