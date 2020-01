Ny rapport: – Vi må endre matvanene våre

Vi må spise mindre rødt kjøtt og få opp farten i omleggingen av bilparken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

KJØTT-KUTT: Mindre rødt kjøtt og mer plantebasert kosthold er blant tiltakene som foreslås i Klimakur 2030. Foto: Dan P. Neegaard, NTB scanpix

Klimakur 2030 er en meny av tiltak fra flere statlige direktorater. Hensikten er å vise hvordan Norge kan halvere utslippene av klimagasser på en rekke samfunnsområder.

Tiltakene vil kreve en storstilt omlegging, både av matproduksjon, transportsektoren og den innenlandske skipsfarten.

Dette er tre av de viktigste utslippskildene i det som på klimaspråket kalles ikke-kvotepliktig sektor.

Disse kildene omfatter omtrent halvparten av Norges samlede utslipp. Resten er dekket av EUs kvotehandelssystem.

Fredag morgen ble tiltakspakken overlevert klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Her er noen av tiltakene som skal danne grunnlaget for den store klimaplanen som regjeringen skal legge frem seinere i år.

Fakta Klimakur 2030 Klimakur 2030 er laget av en faggruppe der Miljødirektoratet har ledet og koordinert arbeidet.

Gruppen består ellers av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Enova.

Rapporten skal være et viktig faglig underlag når regjeringen skal legge frem en stortingsmelding seinere i år for hvordan den skal nå sine utslippsmål for 2030.

Den foreslår tiltak som skal kutte utslipp fra transport, jordbruk, avfall, oppvarming og fluorholdige utslipp fra produkter, samt noen utslippskilder fra industri og petroleum som ikke er dekket av kvotehandelssystemet i EU.

Skog og arealbruk inngår også i Klimakur 2030. Dette er en viktig sektor for utslipp og opptak av klimagasser hvor Norge vil få en forpliktelse i den nye avtalen med EU.

MINDRE KJØTT: Klimakur 2030 foreslår mindre kjøttproduksjon i norsk jordbruk. Foto: Jan M. Lillebø (Arkivfoto)

Vi må spise mindre kjøtt

Bønder og forbrukere må sammen bidra til utslippskutt fra norsk jordbruk.

Kuttmuligheten i jordbruket er anslått til 5,1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

Siden forskjellige klimagasser har ulik oppvarmingseffekt og levetid i atmosfæren, regnes de om til én felles enhet som kalles CO2-ekvivalenter.

Det største potensialet for kutt i landbruket, ligger i kostholdsendring og mindre matsvinn.

Kostholdstiltaket går ut på at vi gradvis spiser mindre rødt kjøtt og mer fisk og plantebasert kost, slik også Helsedirektoratet anbefaler i sine kostråd.

Vi må altså endre matvanene våre. Jordbruket må følge opp og dreie produksjonen i retning av mer matkorn, frukt, bær og grønt, ifølge Klimakur-menyen.

Det må også kuttes i matsvinnet i hele kjeden fra jord til bord.

For å nå klimamålet, må bøndene i større grad bruke husdyrgjødsel til biogassproduksjon, fremgår det også av Klimakur 2030.

Barriere: En rekke av tiltakene er ikke er lønnsomme med dagens støtteordninger i jordbruket.

MINDRE BILKJØRING: Økningen i persontrafikken i de store byene, som Bergen, må skje ved sykkel, kollektiv og gange, slår Klimakur fast. Foto: Jan M. Lillebø (Arkivfoto)

Utslippsfrie biler er nøkkelen

Utslippsfrie kjøretøyer på alle transportområder er nøkkelen til å nå klimamålene.

Veitransporten kan kutte 11,8 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

– De politiske målene for nullutslippskjøretøy er mulige å nå, gitt tilstrekkelig ladeinfrastruktur og styrking av virkemidler som legger til rette for raskere innfasing av elektriske kjøretøy, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen i en pressemelding.

Dagens bensin- og dieselbiler kommer til å være i bruk i lang tid fremover. Utslippene fra disse kan begrenses ved gjennomføring av nullvekstmålet. Det betyr at økningen i persontrafikken i Bergen og de andre storbyene må tas ved sykkel, kollektiv og gange.

Barrierer «Tilgang til lading og mangel på kunnskap og erfaring med bruk av elbil, både hos forbrukere og forhandlere, er en barriere for å nå målet om at alle nye personbiler skal være elektriske innen 2025», fremgår det av Klimakur 2030.

ØKT FORBRUK: Det norske strømforbruket vil øke frem mot 2030. Foto: Helge Sunde (Arkivfoto)

Økt strømforbruk fra datasentre

Elektrifiseringen av samfunnet vil som kjent øke strømforbruket i Norge.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil forbruksveksten være fire prosent, eller opptil 6 TWh utover NVEs tidligere forventning frem mot 2030.

– En slik økning er håndterlig for kraftsystemet, selv om vi også forventer økning i strømforbruk til datasentre, kvotepliktig industri og petroleum fremover, sier Kjetil Lund, direktør i NVE i pressemeldingen.

«Norge kommer til å bruke strøm til flere formål enn i dag, og stadig flere vil bruke mye strøm samtidig», ifølge NVE.

Fram mot 2022 er det også ventet at kraftproduksjonen av strøm vil øke mye, i første rekke på grunn av mer vindkraft, men fra 2022 fofventer NVE at veksten vil flate ut.

Barrierer: Elektrifiseringstiltakene vil kreve økt nettutbygging, som både er tidkrevende og kostbart.

SOL I FJORDEN: Oppdrettsnæringen kan bidra i det grønne skiftet ved å kutte ut dieselaggregater. Bildet er fra oppdrettsanlegget Skaftå I Osterøy der en løsning med flytende solceller ble testet ut. Foto: Rune Sævig (Arkivfoto)

Grønt potensial i sjøfart og fiske

Potensialet for utslippskutt i sjøfart, fiske og havbruk er anslått til 7,5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

De største mulighetene ligger i overgang fra tradisjonelt drivstoff til løsninger basert på strøm.

Blant virkemidlene som foreslås er støtteordninger for utvikling av og overgang til ny teknologi og økte avgifter på tradisjonelt drivstoff. Offentlige anskaffelser er også et viktig verktøy for omstilling, fremheves det.

Klimakutt 2030 mener videre det er mulig å kutte 8,3 millioner tonn CO₂ fra industri, petroleum og andre kilder.

60 forslag

I industrien kommer ikke-kvotepliktige utslipp for det meste fra små virksomheter i bransjer med få ansatte. Et varsel om forbud mot bruk av fossile brensler for disse utslippskildene vil gi overgang til fornybare alternativer.

De 60 utslippstiltakene gir til sammen om lag 40 millioner tonn kutt i tiårsperioden.

For å halvere utslippene trengs det nye tiltak som reduserer de samlede utslippene i årene 2021 til 2030 med cirka 30 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

– Det er mulig å halvere utslippene, men jeg sier ikke det blir enkelt, sa Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet under presentasjonen fredag morgen.

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 09:45 Oppdatert: 31. januar 2020 11:07

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt