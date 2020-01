Engø trekker seg som skolebyråd

Linn Kristin Engø trekker seg som skolebyråd etter Vigilo-saken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Roger Valhammer hadde varslet at hele byrådet ville gå av hvis bystyreflertallet stemte for et mistillitsforslag mot skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap).

Det kommer ikke til å skje. I dag trakk Engø seg som skolebyråd. På en pressekonferanse på byrådslederens kontor fortalte hun at både bystyregruppen og byrådslederen hadde bedt henne om å bli sittende.

– Og i helgen har jeg kranglet med sjefen min, Roger, sa Engø og la til:

– Jeg vet at han er dypt uenig i den beslutningen jeg nå tar, men jeg er takknemlig for at han likevel respekterer den.

– En av de dyktigste

Roger Valhammer fortalte at han beklager sterkt Linn Kristin Engø sin avgjørelse om å gå av. Etter å ha gitt en uforbeholden unnskyldning for de feilene som er begått i Vigilo-saken, delte han ut masse ros til Engø. Han omtalte henne blant annet som en av de dyktigste politikerne i landet.

– Dette er ikke det siste vi har sett fra henne, sa Valhammer.

Han var klar på at Engø ikke hadde gitt ham noe valg i denne saken.

– Hun har vært tydelig på at det ikke er aktuelt for henne å bli sittende. Da hadde jeg ikke noe annet valg enn å si OK.

– Hva vil du gjøre dersom mistillitsforslaget står ved lag?

– Du må nesten spørre de som ville fremme mistillitsforslaget om de fremdeles vil gjøre det. Men jeg har sagt hele tiden at dersom de vedtar mistillitsforslag mot skolebyråden, er det å anse som mistillit mot hele byrådet.

Det er foreløpig ikke bestemt hvem som blir ny skolebyråd. Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) er settebyråd for Engø inntil videre.

KOLLEGER: Beate Husa, Lubna Jaffery, Erlend Horn og Thor Haakon Bakke. Foto: Fred Ivar Klemetsen

Byrådskolleger: – Trist

Helsebyråd Beate Husa (KrF) synes det er trist og krevende at Engø velger å trekke seg.

– Det er et stort tap for byrådet. Jeg har full tillit til hvordan skolebyråden har håndtert Vigilo-saken.

Husa sier at når Engø selv trekker seg, er det ikke aktuell problemstilling at hele byrådet skal trekke seg

Byråd Erlend Horn (V) sier det er trist å miste Engø som kollega.

– Det er synd å miste en så flink politiker. Samtidig har jeg respekt og forståelse for hennes valg, sier han.

Horn sier at han ble overrasket da han fikk vite at Engø trekker seg tidligere i dag.

– Skolebyråden har reagert slik det kan forventes av en byråd i denne saken.

– Vi mener at det ikke er saklig grunn til mistillit i denne saken. Samtidig er den politiske realiteten at flertallet i bystyret ikke er enig i denne vurderingen. Nå blir det vår oppgave, sammen med den neste skolebyråden, å ta lærdom av Vigilo-saken, sier Horn.

Klimabyråd Thor Haakon Bakke (MDG) sier til BT at han har respekt og forståelse for den avgjørelse Engø har tatt.

– En avgjørelse Engø helt og fullt har tatt på egen hånd. Jeg ser ingen grunn til at byrådet skal gå av.

Engø blir nå en del av bystyregruppen til Arbeiderpartiet.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 14:35 Oppdatert: 27. januar 2020 15:51

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt