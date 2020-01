Dobbeltdrapssaken: Politiet vil fengsle mann i 30-årene

Ber om full isolasjon de to første ukene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

BLOMSTER: Torsdag sist uke var det hengt opp roser ved stedet der de to døde ble funnet. Foto: 2211-TIPSER

En mann i 30-årene ble like før klokken 14 fredag pågrepet i Bergen sentrum, siktet for drap eller medvirkning til drap.

Han ble tatt fire dager etter funnet av en død mann og kvinne ved Gullfjellet, et funn som raskt utløste drapsetterforskning.

SPERRET: Politiet hadde sperret broen inn mot Osavatnet samme kveld som de to døde personene ble funnet i vann. Dette var mandag 13. januar. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Vil ha lukkede dører

Mannen som ble pågrepet fredag er den fjerde som er blitt siktet for drap eller medvirkning.

Mandag vil politiet fremstille ham for varetektsfengsling, med krav om fire ukers varetekt.

To av ukene ønsker politiet å ha full isolasjon og medieforbud.

Politiet varsler at de vil be om lukkede dører under fengslingsmøtet.

Før helgen bekreftet politiet en hovedhypotese om at kvinnen og mannen ble drept – og at drapene skjedde i tilknytning til et hospits i Møllendalsveien.

Kartet under viser funnstedet og to sentrale adresser i drapsetterforskningen.

Taust fra politi og forsvarer

Politiadvokat Inger-Lise Høyland, påtaleansvarlig for drapssaken, ville mandag morgen ikke si noe om fengslingen til BT.

Vest politidistrikt opplyser i 10-tiden at det er uklart hvem fra politiet som møter i fengslingsmøtet.

Advokat Erik Ulvesæter, mannens forsvarer, viste mandag morgen BT til politiet for kommentarer rundt fengslingsmøtet.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 10:02 Oppdatert: 20. januar 2020 10:18

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt