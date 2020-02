Hospitset har leid ut rom til andre kommuner – jurister skal undersøke om kontrakten er brutt

Bergen kommune trodde de hadde enerett på hospitset i Møllendalsveien. Nå kan BT avsløre at andre har brukt hospitset uten at de kjente til det.

SKAL UNDERSØKE: – Vi kommer til å sjekke dette opp mot hvilke avtaler som er inngått, sier kommunaldirektør Tommy Johansen om at personer fra andre kommuner har bodd på hospitset i Møllendalsveien. Foto: Bård Bøe

– OK, dette var mer enn vi visste. De har altså bodd i Møllendalsveien 19, spør Jostein Hestnes, når BT forteller ham at også andre kommuner bruker hospitset.

Hestnes er direktør for Bergen kommunes etat for sosiale tjenester, som har ansvaret for å følge opp kommunens hospitsavtaler.

Etter årevis med medieoppslag om vold, trusler og narkotikabruk på hospitsene i Bergen, bestemte politikerne seg i 2012 for å ta grep. Året etter var Kjetil Aarvik og selskapet Alfa Bergen AS, som drev hospits i Møllendalsveien 19, en av to kommunen inngikk en såkalt «kvalitetsavtale» med.

Avtalen ga et kraftig hopp – 67 prosent – i døgnprisen kommunen betaler. I retur skulle de få et bedre tilbud for innbyggerne de sendte dit.

Tilstedeværelse, sikkerhet og krav til kompetanse for personalet ble trukket frem i innstillingen fra daværende sosialbyråd Dag Inge Ulsteins byrådsavdeling.

«Utelukkende» til Bergen kommune

Nattevakter fra 23 til 07 og «sporadisk tilsyn» resten av døgnet skulle bidra til trygge boforhold og motvirke kriminell aktivitet, ifølge konsesjonsgrunnlaget for avtalen. Der stilte kommunen dessuten krav om at leverandørene «utelukkende skal levere midlertidig botilbud med kvalitetsavtale til Bergen kommune».

Etatsdirektør Hestnes sa torsdag til BT at kommunen mener dette punktet forbyr hospitsene å tilby plasser til personer fra andre kommuner.

Mens kommunen flere ganger er varslet om mulige kontraktsbrudd fra Alfa Bergen på andre punkter i kontrakten, var de overbeviste om at det ikke hadde forekommet her.

– Nei, det mener jeg det ikke skal være. Tiltaket i Møllendalsveien er reservert for Bergen kommune, sa Hestnes.

Nå får BT imidlertid bekreftet at minst to andre kommuner har betalt for overnattinger på hospitset de seinere årene.

VIL IKKE SVARE PÅ KONTRAKTSBRUDD: – Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer om det nå, før jeg har snakket med leverandøren, sier etatsdirektør Jostein Hestnes. Foto: Ørjan Deisz

Askøy hadde 29 overnattinger i fjor

– Vi har brukt Møllendalsveien 19 i 2018 og ved noen tilfeller tidligere år, skriver Line Naterstad Solheim i Nav Bjørnafjorden i en tekstmelding til BT.

Askøy har gjort dette i flere år, forteller David Solheim, ansvarlig for midlertidige boliger i Nav Askøy.

I fjor betalte de for 29 døgn i Møllendalsveien 19, viser oversikten BT har fått oversendt.

– Vi har vært på besøk og sjekket stedet, og vet at de har en kvalitetsavtale med Bergen kommune. Vi bruker hospitset på de samme vilkårene, sier Solheim.

Han forteller at de ikke har noen skriftlig avtale med verken Alfa Bergen eller Bergen kommune om bruken.

Men bekrefter at også de betaler 1001 kroner pr. døgn.

Kommunens jurister skal se på saken

Etatsdirektør Hestnes vil ikke si om han synes andre kommuners bruk fremstår å være i tråd med kontrakten Bergen kommune har med hospitset.

– Jeg tror vi må høre med leverandøren før vi sier noe om det. Men det står jo i konsesjonsgrunnlaget at det utelukkende skal leveres til Bergen kommune. Så vi må høre litt hvordan han har tenkt, sier Hestnes.

Kommunaldirektør Tommy Johansen sier kommunens jurister nå vil undersøke dette punktet i avtalen.

– Vi kommer til å sjekke dette opp mot hvilke avtaler som er inngått, sier Johansen.

Også i 2014 skal det ha bodd personer fra andre kommuner på hospitset. Kommunen fikk forsikringer om at dette bare gjaldt en overgangsperiode i forbindelse med etableringen av den nye kvalitetsavtalen, ifølge et kommunalt dokument.

22 ROM: Hospitset i Møllendalsveien har 22 rom. Bergen kommune skal ikke ha blitt avvist som følge av at beboere andrekommuner har bodd der. Foto: Bård Bøe

– Bryter ikke med intensjonen

Avtalen sier at Bergen kommune ikke har plikt til å fylle opp og betale for rom på hospitset.

Hospitsleder Kjetil Aarvik sier han har oppfattet punktet om «eksklusivitet» som en forsikring for Bergen kommune, slik at de ikke skal risikere avslag fordi personer fra andre kommuner tar opp plasser.

– Og det har aldri skjedd. Jeg mener det ikke bryter med intensjonen bak kontrakten at det ved noen få tilfeller har bodd personer fra andre kommuner på hospitset når det har vært ledig plass, sier Aarvik.

Han hevder det ikke bor personer fra andre kommuner på hospitset nå.

– Tidligere kan det for eksempel ha skjedd at det er en som bor på hospitset som vil ha kjæresten sin inn der, og kjæresten kommer fra en annen kommune, sier Aarvik.

DRAPSSAK: Bygget har hatt midlertidig brukstillatelse siden 2008. Nå varsler plan- og bygningsetaten at de kommer på befaring til uken. Foto: Alice Bratshaug

Nattevakt sprayet beboer med pulverapparat

BT har tidligere fortalt om flere volds- og trusselepisoder på hospitset. Noen av dem er varslet inn til kommunen, andre ikke.

I 2013 beskrev Aarvik selv overfor Datatilsynet «innbrudd, ran og overfall, med ukentlig ruteknusing og daglige innbrudd på de ulike beboeres rom».

I 2018 kom beboere livredde inn på poliklinikken i nabobygget etter vold og trusler på hospitset, ifølge et varsel fra Helse Bergen. Andre varsler handler om arbeidsforhold og bruk av arbeidskraft.

Ansatte ved hospitset har også vært involvert i episoder. Sist ved at en nattevakt er siktet i dobbeltdrapssaken.

Kommunaldirektør Tommy Johansen sier kommunen fortløpende har tatt «behov for mindre korreksjoner knyttet til løpende drift» opp med hospitsledelsen, men at de ikke har dokumentert at kontrakten er brutt knyttet til varslene.

– Den er fremlagt mange påstander, og det har vært mange episoder, noen ganske alvorlige. Men det er ikke påvist vesentlige brudd på kontrakten, sier Johansen.

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 22:38

