Tide satser på elekt­riske turbusser

Om ti år skal tre av fire nye langdistansebusser være utslippsfrie. Nå går Tide foran og kjøper inn 16 elektriske turbusser.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

GRØNN: Jan-Helge Sandvåg, sier at Tide ønsker å gå foran som et miljøvennlig selskap. Foto: Ørjan Deisz

Hvordan kutte klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030? Det var oppdraget en faggruppe ledet av Miljødirektoratet hadde fått. Fredag morgen la de frem sine resultater i utredningen Klimakur 2030.

Ett tiltak står sentralt: Elektrifisering av transportsektoren. Nærmere en tredjedel av alle kutt mener de kan tas gjennom fornyelse av kjøreparken. Ambisjonene er høye. Om fem år skal alle nye personbiler, varebiler og bybusser være elektriske, mens i 2030 skal 75 prosent av alle nye langdistansebusser enten være elektriske eller gå på hydrogen.

– Det er en tøff målsetting. Jeg ser ikke det bildet i dag, men det er langt frem til 2030, sier Jan-Helge Sandvåg, teknisk direktør i Tide.

300 KM: De 16 kjøretøyene skal ha base i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Honningsvåg. Tide-direktør Jan-Helge Sandvåg forteller at bussene vil ha en rekkevidde på 300 km. Foto: Ørjan Deisz

Krevet teknologiutvikling

I Tide prøver de nå å hjelpe myndighetene med å nå klimamålene. Fredag meldte transportselskapet at de vil kjøpe 16 elektriske turbusser og 14 ladestasjoner. Prosjektet har en kostnadsramme på 100 millioner kroner. Statlige Enova går inn med 27 av disse millionene.

– Norge er godt i gang med innføringen av elektriske bybusser. Satsingen til Tide markerer startskuddet for en tilsvarende omstilling i turbussmarkedet, sier Astrid Lilliestråle, transportsjef i Enova.

De 16 kjøretøyene skal ha base i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Honningsvåg. Tide-direktør Jan-Helge Sandvåg forteller at bussene vil ha en rekkevidde på 300 km. Det er godt nok til sightseeing og lokale turer, men for lite til å operere i ekspressbussmarkedet.

– Det kommer til å kreve en del teknologiutvikling å komme dit, sier Sandvik.

Forventer lavere kostnader

Markedet for elektriske bybusser er kommet mye lengre enn all annen elektrisk tungtransport på vei. I 2019 har flere byer i Norge og andre byer i Europa tatt steget fra små pilot- og testprosjekter til å ta i bruk hundretalls elbusser i reell persontransport. Ved utgangen av 2020 er det ventet at cirka 400 elektriske bybusser er i trafikk i Norge, av en total på cirka 15.000 busser, står det å lese i Klimakur 2030.

Jan-Tore Sandvik sier de ser mot Kina når de nå skal kjøpe inn 16 busser. Landet huser i dag rundt 99 prosent av verdens elbusser, og kinesiske leverandører har allerede produsert elektriske turbusser for det kinesiske markedet. Disse har imidlertid andre standarder og krav enn norske turbusser, og de nye kjøretøyene må derfor utvikles og tilpasses norske forskriftsregler og klima.

– Kostnaden med dette alternativet er høyere enn et fossilt alternativ, men vi forventer at prisnivået skal gå ned, sier Sandvåg, som håper elektriske busser på sikt vil kunne konkurrere kommersielt med dieselbusser.

SATSER PÅ ELBUSS: Oslos og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har kjøpt inn et betydelig antall elbusser som går i rute i hovedstaden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Trenger bedre batteri

De nye turbussene til Tide vil ha en rekkevidde på 300 km. Det er bare litt mer enn halvveis til Oslo og for kort for mange langdistanseruter. I Klimakur 2030 er de tydelig på at batteriteknologien må utbedres hvis de skal klare å avkarbonisere transportsystemet. «Batteriindustrien er fortsatt i en tidlig fase – med umodne verdikjeder,» skriver de.

Tide-sjefen oppfordrer til nøkternhet.

– Vi har sett en rivende batteriutvikling, men batteriene har også sin begrensning. Det kan bare utvikles til et viss nivå. Med dagens teknologi nærmer en seg taket med hensyn til kapasitet, sier Sandvåg, som legger til at det forskes veldig mye på feltet.

Mange av elektrifiseringstiltakene i transportsektoren kjennetegnes ifølge Klimakur 2030 «av umoden eller delvis umoden teknologi og høye investeringskostnader i dag. Kostnadene forventes imidlertid å falle relativt raskt i takt med teknologiutviklingen.»

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 18:47

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt