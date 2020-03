Vet ikke hvor lenge dette varer

Statsminister Erna Solberg (H) advarer om at de strenge tiltakene kan fortsette, men vil ikke innføre portforbud.

Erna Solberg holdt spørretime på Facebook søndag kveld. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Søndag kveld hadde statsministeren en livesending på Facebook hvor hun svarte på spørsmål fra folk flest.

Hun beskrev selv spørsmålet fra en som heter Kasper som «1000-kronersspørsmålet». Det var nemlig:

«Hvor lenge vil dette vare?».

– Det vet jeg ikke. Det tror jeg ingen av oss vet. Men vi vil nok fortsette en stund til med strenge krav. Det viktigste vi gjør nå er å sørge for at vi har et helsevesen som takler mengden av syke.

– Portforbud løser ikke situasjonen

Derfor mener hun myndighetene må ha tiltak i gang som begrenser hvor mange som blir syke.

– Hvis ikke kan folk som blir syke av andre sykdommer også risikere å dø av denne situasjonen på grunn av mangler i helsevesenet.

Mange av dem sendte inn spørsmål lurte på om ikke myndighetene bør bruke sterkere lut mot smitten. Flere etterlyste portforbud og én person mener en bør innføre to uker portforbud.

– 14 dagers portforbud ville ikke løst situasjonen vår. I praksis har vi stengt ned mye av aktiviteten i Norge. Men to uker med nedstengning ville ikke fått bukt med fremtidige oppblomstringer av covid-19, sa Solberg.

Stenger ikke polet

Hun sier de tydelige rådene om å holde avstand, ha hjemmekontor og unngå kollektivtrafikk bidrar til at vi får ned hyppigheten av at folk blir smittet.

Andre nordmenn lurte på om Vinmonopolet ville bli stengt ned, noe statsministeren avkreftet. Spørsmål om smittevernutstyr ville hun ikke gå nærmere inn på i Facebook-seansen.

– Vi må passe på at vi ikke sier for mye før vi er sikker på at vi har det her i Norge fordi det er så stor konkurranse. Noen kan overby oss eller stikke av med utstyr under lasting og lossing, sa statsministeren.