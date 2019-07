– Denne næringen er i sterk vekst. Utviklingen klarer vi ikke stoppe med de ressursene vi har i dag, sier Frode Kvalstad, i krimseksjonen i Vegdirektoratet.

Politiet skulle egentlig kontrollere Danskebåten, men endte med å sjekke en bil med mistanke om ulovlig persontransport.

Det er den andre bilen som blir stoppet for dette i Bergen onsdag.

Mistenkes

– Vi holder på å snakke med en fører av en bil, som kan mistenkes for ulovlig persontransport. Det pågår akkurat nå, sier Vibeke Næss, operasjonsleder ved Vest politidistrikt rundt 14.20-tiden onsdag ettermiddag.

Mannen skal ha svensk statsborgerskap, og bilen skal ha svenske registreringsskilt.

Vitner på stedet sier mannen kom kjørende med flere personer, som gikk av på terminalen.

Flere kjører ulovlig

Ifølge både Vegdirektoratet og Statens vegvesen er ulovlig persontransport et økende problem på Vestlandet.

– Denne næringen er i sterk vekst. Utviklingen klarer vi ikke stoppe med de ressursene vi har i dag, sier Frode Kvalstad, i krimseksjonen i Vegdirektoratet.

Han samarbeider med blant annet politiet om å stoppe firma som driver med dette.

– I sentrumskjernen er det ganske mange slike biler. For oss med trente øyne ser vi de ganske lett. Men de beveger seg geografisk på et stort område, både øst og vest, sier Kvalstad, og mener det gjør dem vanskelig å stoppe.

– Turistnæringen har makten

BT har tidligere skrevet om at Statens vegvesen advarer mot ulovlig persontransport. Ifølge vegvesenet er mange aktører som markedsfører seg særlig til turister. Sjåførene plukker opp dem blant annet ved hoteller i Bergen, eller på Flesland, og kjører dem over hele Vestlandet.

– Det er på tide at turistnæringen kommer på banen i større grad enn de har gjort før. Det er ofte turarrangører som kjøper transporttjenester. De har makten i sine hender, sier Kvalstad.

Fakta: Derfor er det ulovlig For å kunne ta betalt for transport med bil må man enten ha drosjeløyve eller selskapsvognløyve, avhengig av hvor stor bilen er. Man må få én løyve pr. bil man bruker. Ordningen er til for å sikre trygg, forsvarlig kjøring. Det er nemlig en rekke kriterier man må oppfylle for å få innvilget løyve. Man må dokumentere god vandel med politiattest, levere skatteattest, og vise at man har kompetanse ved å ha bestått teoretisk opplæring godkjent av Samferdselsdepartementet.

To tatt på samme dag

Onsdag formiddag ble en annen bil stoppet for samme type virksomhet.

Politiet fikk tips om en bil som drev med passasjertransport uten tillatelse, og har vært på stedet og gjort undersøkelser. Den 30 år gamle føreren av bilen har utenlandsk opprinnelse, og ble satt i arrest etter utlendingsloven, opplyste Vest politidistrikt.

– Det kom inn et tips fra en bussjåfør som sto utenfor Hotel Norge. Han fortalte at det sto en utenlandsk registrert bil uten, uten løyve, uten at jeg kan gå i detaljer på hvordan han vet det, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt.

Kjøretøyet skal ha vært fullt av passasjerer.

– Mannen som kjørte bilen har ikke anledning til å drive arbeid i Norge, er satt i arrest etter utlendingsloven, sier operasjonsleder.