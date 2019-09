Varm, blid og klok

Ketil Krøger Jørgensen er død, 49 år gammel.

OPTIMIST: Ketil Krøger Jørgensen hadde optimisme og mot, han hadde ideer og visjoner, og han hadde unike kontaktskapende egenskaper, skriver kolleger i minneordet

Minneord

Ketil Krøger Jørgensen sovnet stille inn 23. september. Han ble 49 år. Kolleger, venner og familie står tilbake uten sin varme, blide og kloke Ketil.

Sammen med oss startet Ketil opp rådgivningsfirmaet Crux Advisers i 2005. Han tok rollen som daglig leder og det var aldri tvil om at dette var Ketils store prosjekt i arbeidslivet.

Ketil hadde optimisme og mot, han hadde ideer og visjoner, og han hadde unike kontaktskapende egenskaper som gjorde ham til en dypt respektert rådgiver og diskusjonspartner for både kunder og kolleger.

Samtidig var han en lagbygger som viste sine medarbeidere dyp tillit.

Ketil mente også at Crux skulle være moro. Vi tok tidlig mottoet fun, sense and profit, og vi har levd det både på fest med kunder og kontakter og på legendariske turer til Lofoten, Svalbard, Frankrike og heliskiing i Nord-Sverige.

Da vi i sommer ymtet frempå at Crux vurderte å la 15-årsjubileet i 2020 seile forbi i stillhet, gjorde Ketil det veldig klart at det ikke var aktuelt. Ketil var stolt av Crux.

DØDE UNG: Ketil Krøger Jørgensen døde 23. september, bare 49 år gammel. privat



Ketil var en bergenser med talegavene i orden, men våren 2018 merket han at noe var galt. Ordene kom ikke like lett og han fikk dem ikke like enkelt ned på tastaturet. Det ble raskt konstatert at han var alvorlig syk.

Alltid støttet av sin kone Cathrine og sine to barn Ane og Ole, fortsatte han likevel å holde hjemmet åpent for en veldig, veldig stor vennekrets. Alltid med varme, raushet, optimisme og kjærlighet.

I dag runger ekkoet av Ketils optimisme gjennom Crux’ lokaler som fjern latter og minner fra gode samtaler. Men når ekkoet forstummer vil savnet komme.

Vi kan love at vi skal hedre det han sto for, og har forstått at oppgaven ikke først og fremst er å legge år til livet, men å fylle årene med liv.

Hvil i fred kjære venn og kollega.

På vegne av Crux Advisers,

Jan Petter Stiff, Samson Sørtveit, Lars Erik Lund