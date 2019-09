I over to timer brant det i maskinrommet på båten «Dubai Harmony» som ligger ved Stureterminalen i Øygarden.

23 personer var om bord i oljetankeren da det begynte å brenne i maskinrommet fredag.

– Kapteinen har besluttet at de skal arbeide med å slukke brannen, men kapteinen har bedt om bistand fra sivilt brannvesen. Det er fortsatt flammer løs i maskinrommet, sa Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt fredag formiddag.

– De klarer ikke å dempe flammene, men brannen skal ikke ha spredt seg, sa Rebnord.

«Kristian Gerhard Jebsen II»

Brannen slukket

Politiet ble varslet om brannen og røykutviklingen klokken 10.59 fredag formiddag.

Klokken 13.10 melder innsatslederen fra brannvesenet at brannen er slukket.

– De fortsetter nå med etterkontroll og kjøler ned, sier Arne Pettersen ved 110-sentralen.

Geir Martin Strande

102 evakuerte

102 personer ble evakuert fra Stureterminalen. 22 personer var igjen på terminalen. De er nøkkelpersonell som må være der for å holde en minimumsbemanning.

Politiet fikk tidligere i dag melding om en person som muligens skulle ha fått i seg noe røyk, men ifølge mannskapet om bord i båten skal vedkommende ikke være skadet.

Stor risiko

– Hvor dramatisk er en slik brann?

– Det er et stort farepotensial når det er brann om bord i en oljetanker, og det er alltid en grad av eksplosjonsfare. Det er bakgrunnen for evakueringen på Stureterminalen, sa Rebnord.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge koblet seg på og hadde redningsskøyte og slepebåter liggende i beredskap rundt «Dubai Harmony».

Brannvesenet i Øygarden var også ved Stureterminalen.

– Vi vet at det er røykutvikling i en båt som er 250 meter lang. Det er folk om bord, sa avdelingsleder Arne Pettersen ved 110-sentralen.

Brannvesenet begynte evakueringen av Stureterminalen klokken 11.10 fredag formiddag.

– Alle slike båter har faste slukkeanlegg i maskinrommet, men jeg vet ikke om det løst seg ut. Mannskapet har drevet med slukking om bord, sa Pettersen.

Startet skumlegging

Brannmannskaper fra Øygarden var fremme på Stureterminalen og startet skumlegging av maskinrommet klokken 11.23.

– Det var 23 personer om bord da brannen oppsto, ifølge de opplysninger vi har fått. Det er fortsatt folk om bord, sa Pettersen.

Opprettet sikkerhetssone

Det ble opprettet en sikkerhetssone på 500 meter rundt «Dubai Harmony».

– For det første er det for at folk skal få arbeidsro, men det kommer også en svart oljeholdig røyk som ikke er sunn, opplyste avdelingslederen ved 110-sentralen.

Viser bort båter

Det ble også opprettet et ferdselsforbud for sivile båter på en nautisk mil utenfor Stureterminalen.

– Det har vært en del småbåttrafikk som har vært til hinder for båtene som ligger der i beredskap. Redningsskøyten har vist vekk båter, men politibåten er nå på vei, sa Rebnord i politiet.

Samtidig ble det innført en flyforbudssone på 3000 meter over Stureterminalen.

Politiet meldte at det pågår evakuering av personell fra terminalen.

– Det er meldt om røykutvikling i oljetankeren «Dubai Harmony». Det er fortsatt mannskap om bord i tankeren. De holder på med slukking sammen med brannvesenet, opplyste Vest politidistrikt på Twitter ved 11.40-tiden.

Evakuert fra terminalen

Det er Equinor som er operatør for Stureterminalen. De fikk melding om brannen klokken 11.02 fredag.

Pressetalsmann Eskil Eriksen i Equinor opplyste om at de mobiliserte beredskapsorganisasjonen, slik at de kan bistå.

– Det er brann i maskinrommet på et fartøy. Nødetatene er på stedet. Det er skipet som håndterer denne hendelsen, sa Eriksen til BT.

Equinors beredskapsorganisasjon bisto ved Stureterminalen.

– Skipets kaptein melder om at alle de 23 personene om bord på skipet er gjort rede for. Personell som ikke har beredskapsoppgaver ble evakuert fra terminalen som et føre var tiltak, skriver selskapet i en pressemelding.