Det er brann i maskinrommet på båten «Dubai Harmony» som ligger ved Stureterminalen i Øygarden.

– Vi har fått melding om at det er røykutvikling og eller brann i maskinrommet på en tankbåt som ligger ved Stureterminalen, men dette er ikke bekreftet ennå, sa vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen til BT ved 11.15-tiden fredag formiddag.

Brannvesenet i Øygarden er kommet frem til Stureterminalen.

– Vi vet at det er røykutvikling i en båt som er 250 meter lang. Det er folk om bord, sier avdelingsleder Arne Pettersen ved 110-sentralen.

Han forteller at de begynte evakueringen av Stureterminalen klokken 11.10.51 fredag formiddag.

– Alle slike båter har faste slukkeanlegg i maskinrommet, men jeg vet ikke om det løst seg ut. Mannskapet har drevet med slukking om bord, sier Pettersen.

Startet skumlegging

Brannmannskaper fra Øygarden var fremme på Stureterminalen og startet skumlegging av maskinrommet klokken 11.23.

– Det var 23 personer om bord da brannen oppsto, ifølge de opplysninger vi har fått. Det er fortsatt folk om bord, sier Pettersen som bekrefter at det er brann i maskinrommet.

Opprettet sikkerhetssone

Det er opprettet en sikkerhetssone på 500 meter rundt «Dubai Harmony».

– For det første er det for at folk skal få arbeidsro, men det kommer også en svart oljeholdig røyk som ikke er sunn, sier avdelingslederen ved 110-sentralen.

Politiet melder at det pågår evakuering av personell fra terminalen.

– Det er meldt om røykutvikling i oljetankeren «Dubai Harmony». Det er fortsatt mannskap ombord i tankeren. De holder på med slukking sammen med brannvesenet, opplyser Vest politidistrikt på Twitter ved 11.40-tiden.

Pressetalsmann Eskil Eriksen i Equinor forteller at de mobiliserer beredskapsorganisasjonen slik at de kan bistå.

– Det er brann i maskinrommet på et fartøy. Nødetatene er på stedet. Det er skipet som håndterer denne hendelsen, sier Eriksen til BT.

Det er Equinor som er operatør for Stureterminalen.