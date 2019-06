Runa Vasstrand (16) ble så rasende torsdag kveld at hun startet en folkeaksjon.

Det har kokt i kommentarfeltene på Askøy kommunes Facebook-side det siste døgnet. Askøyværingene er bekymret og sinte etter år med drikkevannsproblemer.

Det er også opprettet en egen Facebook-side for «Folkeaksjon for stabil drikkevannsforsyning på søndre Askøy». Gruppen ble opprettet seint torsdag kveld, og fikk kjapt over 700 medlemmer.

Gruppen prøver blant annet å kartlegge hvor mange som nå er blitt syke.

– Må mobilisere

Aksjonssiden ble opprettet av mor og datter, Runa Vasstrand (16) og Lilli M. Ingvaldsen, som bor på Øvre Kleppe.

– Vi ble så sinte torsdag kveld. Vi var rasende. Da var vi tre syke i familien, og atter en gang skyldtes det problemer med vannforsyningen. Nå må vi mobilisere slik at vi blir tatt på alvor, sier mor Lilli M. Ingvaldsen.

Hun sier familien har merket gjentakende mageproblemer over tid.

– Men før at har det vært mest ubekvemt. Når det begynner å gå ut over liv og helse, er grensen nådd, sier hun.

Rune Sævig

Bompenge-inspirasjon

Det var datteren Runa som fikk ideen til folkeaksjonen og Facebook-siden.

– Ideen fikk jeg fra kommentarfeltet til kommunens Facebook-side. Der var det en som på spøk viste til hva bompengeaksjonen hadde oppnådd, og at det måtte gå an å gjøre noe liknende med protest mot drikkevannet. Men vi oppretter ikke noe parti, sier Runa.

– Hva håper du å oppnå med folkeaksjonen?

– Først og fremst vil vi ta kommunen i nakken. Vi mener kommunen driver med ansvarsfraskrivelse når de sier vi ikke har rett til avslag i vannavgiften. Det er utrolig hva vi kan oppnå hvis vi samler oss bak et krav, sier Runa.

Rune Sævig

Tynnslitt tillit

Moren Lilli M. Ingvaldsen peker også på svakheter med varslingen. Hun mener den kom for seint, og at kommunen med sin måte å varsle på risikerer å ikke nå ut til alle, for eksempel gamle og fremmedspråklige.

Hun sier tilliten til politisk og teknisk ledelse i kommunen nå er tynnslitt.

– Det har vært prioritert utbygging og folkevekst, men infrastrukturen henger etter. Sommeren 2018, da vi var uten vann i evigheter, var en pinlig oppvisning i dårlig planlegging, mener hun.

Privat

– På kokepunktet

Fredag ettermiddag var det flere hundre frustrerte og sinte kommentarer under kommunens informasjonsmeldinger på Facebook. «En skam for kommunen» og «skandale» er utsagn som går igjen. Og mange er misfornøyde med varslingen.

– Når det nå kom melding om at et barn døde, og at det er mistanke om at det kan knyttes til smitte fra drikkevannet, blir dette svært alvorlig og svært tett, sier Anne Toft Hovland. Hun bor på Myrane i Kleppestø, midt i det berørte området, og er en av dem som har ytret frustrasjon gjennom sosiale medier.

Bård Bøe

Hun sier folk sør på Askøy nå er på kokepunktet.

– Det er skandaløst at kommunen ikke klarer å få skikk på drikkevannsforsyningen etter så mange år. Det er hele tiden noe med vannet, og jeg har ikke tall på alle de SMS-ene vi har fått med kokevarsel. Det er blitt 2019, og vi bor ikke i noe u-land, sier hun.

Selv har hun ikke vært syk som følge av drikkevannet, verken denne gangen eller tidligere.

– Jeg har god helse, og jeg tar mine forholdsregler på den måten at jeg kjøper inn dunker med vann. Men jeg tenker på dem som er ekstra utsatt for smitte, som små barn og eldre. Det er dem dette er ekstra ille for, sier hun.

Politisk spørsmål

Rådmann Eystein Venneslan sier han har forståelse for at det oppstår uro når slike situasjoner oppstår.

– Vi formidler all informasjon vi har så fort vi kan. Det blir tatt veldig alvorlig fra kommunens side, forsikrer han.

Om de mange kokevarslene de siste par årene, sier han at det er sendt ut mange føre-var-varsler, men uten at det da er konstatert bakterier.

– Men vi har mange utfordringer på dette feltet, og vi har tunge investeringer som kommer. Vi har et eldre vannsystem som vi må oppgradere.

Han viser til at det planlegges et stort drikkevannsanlegg midt på Askøy, som vil ha moderne standard og være sikrere.

– Men ennå kan vi ikke si om det nye anlegget vil erstatte vannforsyningen i dette området. Det er et politisk spørsmål som ennå ikke er avgjort, sier rådmannen.