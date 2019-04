Markerte treårsdagen for helikopterulykken ved Turøy.

Tolv menn og en kvinne mistet livet da et Super Puma-helikopter på vei fra Gullfaks B-plattformen til Flesland styrtet ved en holme øst for Turøy.

Helikopteret forsvant fra radaren fredag 29. april 2016 nøyaktig klokken 11.54.52. I timene etter var Turøy et katastrofeområde med redningsmannskaper i luften, på sjøen og på land.

«Ut mot havet»

Tre år og tre timer etter helikopterkatastrofen var familier og pårørende, venner og bekjente samlet for å minnes sine kjære.

Anne Sissel Oen var en av svært mange fra Turøy som fulgte minneseremonien.

– Jeg har bodd her i 16 år og kjører forbi ulykkesstedet daglig. Hver gang tenker jeg på hva som skjedde, sier Oen.

Eirik Brekke

Hun registrerte at så godt som alle fra Turøy var møtt frem.

– Vi er glade for å få dette minnesmerket. Vi som bor her ute vet at Turøy alltid kommer til å huske at 13 mennesker mistet livet her, sier Oen.

– Sterkt å være her

Anny Britt Telle mistet mannen sin i Turøy-ulykken.

– Det var svært sterk å være her i dag. Omgivelsene, minnesteinen, den flotte musikken og navnene som ble opplest. Dette var godt og samtidig veldig sterk, sier Anny Britt Telle.

Hun og familien synes at man har funnet en verdig plass for et flott minnesmerke.

– Dette stedet kommer vi til å besøke ofte, sier Anne Mette Telle.

Eirik Brekke

Ga tilbakeblikk

Stemningen ble satt med melodien «Ut mot havet» fremført av Trygve Hellesen på saksofon og Vidar Eldholm på piano. «Songen mot vest», med Roy Vorland som vokalist, var neste innslag til å bryte stillheten i havgapet, før ordfører Børre Haugtun fra Øygarden ønsket velkommen og ga et tilbakeblikk på ulykkesdagen.

– Dette var en nasjonal ulykke som kom svært tett innpå lokalsamfunnet. To fra vårt nærmeste område ble brått revet bort sammen med elleve andre, sa han.

Haugetun pekte på viktigheten av petroleumsindustrien for kysten.

– Det finnes knapt en bygd uten en oljearbeider. Selv om det ikke var liv å redde, så gjorde en fantastisk redningsinnsats at familier og pårørende fikk en verdig begravelse for sine, sa ordføreren og lyste fred over de 13 omkomnes minne.

SCANPIX

– Sorgen kan ta tid

Stemningsfulle «Hymn to Freedom» var neste musikkinnslag. Deretter var det rosenedlegging ved navneplatene til de tretten som omkom i ulykken. Elleve nordmenn, en italiener og en brite.

Etter navneopplesingen lød «Auld lang syne» med Trygve Hellesen på saksofon. Deretter inviterte sokneprest i Øygarden, Espen Tveten, de pårørende til å komme frem til minnesteinen.

– Mye kjærlighet medfører mye sorg. Sorgen kan ta tid å bearbeide. Håpet er at denne minneseremonien skal hjelpe de som mistet sine å bearbeide sorgen, sa Tveten.

Salmen «O bli hos meg» ble fremført, og det ble tent fakler på Skittholmen, der helikopteret styrtet.

Eirik Brekke

Granittstein fra Øygarden

Det er kunstneren Arne Mæland fra Os som har utformet minnesmerket som ble avduket.

Han har tatt utgangspunkt i den røffe naturen på ulykkesstedet. Granittsteinen fra Øygarden har fått navnet «The house of memories» - «Minnehuset».

Det var Øygarden kommunen som hadde ansvaret for arrangementet, med støtte fra Fjell og Sund kommuner, samt Equinor. Også politiet, brannvesen, Forsvaret og andre hjelpemannskaper var invitert til seremonien.

Konklusjoner etter ulykken

I begynnelsen av juli 2018 la Havarikommisjonen for transport frem sin rapport om årsaken til Turøy-styrten. Her konkluderte kommisjonen, som de har gjort tidligere, med at et tretthetsbrudd i et tannhjul i girboksen var årsak ulykken.

I oktober 2018 henla statsadvokaten etterforskningen av Turøy-ulykken og konkluderer med intet straffbart forhold.