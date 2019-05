En mann i 30-årene må i fengsel etter en voldsepisode på Heidi’s Bier Bar.

Det var like før klokken 02.00 på natten, på puben Heidi’s Bier Bar i sentrum. To menn var ute på byen med hver sin vennegjeng.

Begge måtte en tur på toalettet. På vei tilbake til vennene sine, ble de to stående kloss inntil hverandre.

Plutselig slo mannen i 30-årene den andre mannen i ansiktet og hodet flere ganger, til han falt i bakken.

Voldsofferet fikk et kutt i hodebunnen som blødde kraftig. Han fikk hjernerystelse og hevelse i ansiktet.

Episoden skjedde fredag 9. november i 2018.

Slagene ble filmet

Hjernerystelsen varte lenge, mellom 2–4 uker, og har trolig også ført til et kortvarig hukommelsestap. Såret i hodet måtte stiftes.

Offeret ble også slått når han falt mot bakken. Vekterne kom til, og politiet pågrep mannen.

Dette kommer frem i en fersk dom fra Bergen tingrett. Retten måtte ta stilling til hva som skjedde rett før det smalt. Skjedde volden uprovosert?

Mannen som slo, sa han følte seg truet. Mannen som ble slått, sa det skjedde uten forvarsel.

Det tellende beviset i saken, ble overvåkingskameraet som hang i taket på Heidi’s Bier Bar. Det hadde fanget hele episoden på film.

«Intens»

Opptaket var av god teknisk kvalitet, og viste tydelig hva som skjedde da slagene falt.

Retten kunne ikke vite sikkert hva som ble sagt inne på toalettet i forkant av hendelsen. Men retten kom likevel frem til av volden skjedde uprovosert.

«Slagene er utført med hurtighet og presisjon», står det i dommen. Offeret ble fullstendig satt ut av spill og ble liggende igjen på gulvet, står det i dommen.

Mannen som slo, anslo at han hadde drukket 8–10 flasker øl i løpet av kvelden.

Retten mente det var skjerpende at volden skjedde i beruset tilstand på et offentlig utested. Ettersom videoen tydelig viste at det var snakk om flere slag, kunne det bevises at risikoen for skader var forhøyet.

«Volden som utøves, selv om den skjer med bruk av nevene og over svært kort tid, må betegnes som intens», står det dommen.

Mannen som utførte volden ble dømt til fengsel i 60 dager. Han ble også dømt til å dekke mannens regninger hos legen.

BT har vært i kontakt med mannens forsvarer Kaj Wigum. Han har ingen kommentarer til dommen.