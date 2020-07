Friskmelder Eidsvåg og Jordalen, men 6200 må fortsatt koke vannet

– Eidsvåg og Jordalen har ikke fått forurenset vann, skriver Bergen kommune.

Kokevarselet for Eidsvåg og Jordalen i Bergen oppheves fredag. Det skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Områdene Ytre Sandviken, Helleveien og Lønborglien må fortsatt koke vannet. Her vil kokevarselet tidligst oppheves mandag.

– Basert på vannprøver tatt tidligere i uken anbefalte man kokevarsel for et større område for å være sikker. Ved en nærmere gjennomgang av vannforsyningen viser det seg at området Eidsvåg og mot Jordalen ikke har fått vann som har vært innom bassengene der det ble påvist forurensning, skriver kommunen.

Fant forurensning

Onsdag sendte kommunen ut kokevarsel for flere områder ved Eidsvågneset. Prøver fra drikkevannet i området viste at vannet inneholdt fekal forurensning.

Områdene fikk vannforsyning fra et basseng ved Rognlien/Rognåsen.

– Disse er nå koblet ut, skriver kommunen.

– Det jobbes nå med å forsyne områdene direkte. Før området kan friskmeldes må vi sikre at alt vannet i ledningssystemet er skiftet ut og dokumentere god vannkvalitet med nye prøver tatt over to dager.

Det betyr at cirka 6200 abonnenter fremdeles må koke vannet i Ytre Sandviken, Helleveien og Lønborglien.

– I forbindelse med at vi kobler om og snur vannstrømmen, kan abonnentene midlertidig oppleve grumsete, misfarget vann. Spyl da godt ut med kaldt vann i kranen og rens siler, skriver kommunen.

Fakta Råd fra Folkehelseinstituttet ved kokevarsel Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til: All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C

Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises

Isbiter

Kaffe

Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes

Tannpuss

Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel Ukokt vann kan brukes til: Koking av mat

Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå

Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn

Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt.

Klesvask

Renhold i huset

Annet bruk hjemme

Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann. Les mer

Tapper bassenget

Bassenget ved Rognlien skal nå tappes.

– Vi skal se hvordan det ser ut og ta prøver. Foreløpig er det umulig å si hva som er årsaken til at drikkevannet har vært forurenset, sier Annie Bjørklund, rådgiver for vannkvalitet hos Bergen vann.

