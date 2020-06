Politiet feilinformerte om dødsfall etter ulykke: – Dette skal ikke skje

Politiet opplyste at en tenåring omkom i ulykken på Steinsvikvegen. Det var feil.

Foto: Ørjan Deisz

Vest politidistrikt informerte i 10-tiden tirsdag om at en person i slutten av tenårene var omkommet i trafikkulykken på Steinsviksvegen i Bergen samme morgen.

I en ny pressemelding tirsdag klokken 14.45 fastslo politiet at ingen er omkommet i ulykken.

Har beklaget overfor pårørende

– Det viste seg senere at våre opplysninger var feil. Ingen er omkommet i ulykken. Politiet beklager på det sterkeste at vi kom med opplysninger om at en person var omkommet. Vi har vært i kontakt med de pårørende og beklaget direkte overfor dem, heter det blant annet i den nye pressemeldingen.

– Det er ikke mer å si enn det som står der. Jeg vil ikke uttale meg mer om dette akkurat nå. Vi må finne ut hva som er skjedd, sa Torgils Lutro, sjef for politiet i Bergen sør, da BT kontaktet ham kort tid etter at kontrameldingen kom.

BT har bedt politimester Kaare Songstad om en uttalelse. Han viser til kommunikasjonsstaben, som svarer med at det er Lutro som skal uttale seg.

BT snakket igjen med Torgils Lutro i 15-tiden. Da svarte han slik på våre spørsmål:

– Fikk pårørende samme feilaktige informasjon om dødsfall fra dere?

– Nærmeste familie forholdt seg til helse og har vært oppdatert av dem hele tiden.

– Så nærmeste familie trodde ikke at han var død?

– Nei, de har vært oppdatert av helse.

– Men mer perifere pårørende kan ha stolt på feilinformasjonen?

– Ja, og derfor beklager vi at vi gikk ut til allmennheten med feile opplysninger.

Begge kjøretøyene fikk store skader i fronten. Foto: Per Lindberg

Oppdaget etter cirka en time

Ifølge Lutro tok det cirka en time fra de sendte ut det feilaktige dødsbudskapet, til de oppdaget feilen.

Han vil ikke nå komme inn på hvordan de ble klar over feilen.

Så gikk det ytterligere rundt tre timer før politiet sendte ut kontrameldingen: Den feile pressemeldingen ble sendt klokken 10.27, mens kontrameldingen kom klokken 14.45.

Altså var feilinformasjonen om dødsfallet ute i offentligheten i over fire timer.

– Vi ville først ha kontakt med de pårørende før vi sendte ut kontrameldingen. Det tok litt tid å få kontakt med dem.

– Hvordan reagerte de?

– Det vil jeg ikke gå inn på, annet enn at det var en grei samtale.

– Haukeland sier de ikke har feilinformert. Hvor kom informasjonen fra da?

– Det er det som blir jobben vår nå, å finne ut hva som skjedde her.

– Hvordan vil dere jobbe med å finne ut av det?

– Det blir en full gjennomgang. De som har vært involvert i saken må gå sammen og finne ut hvilken informasjon som forelå når. Dette skal ikke skje.

– Hvem har overordnet ansvar for pressemeldingen som gikk ut?

– Det er jeg, det. Når saken tilhører meg, så er det mitt ansvar.

– For å spørre helt konkret: Var det du som oppfattet informasjon feil?

– Jeg vil ikke svare på det ennå. Det må vi komme tilbake til.

Taushetsplikt

Det var en buss og en bil som kolliderte. I den feilaktige pressemeldingen om dødsfallet, het det at de to andre involverte personene var alvorlig skadet.

I den nye pressemeldingen tirsdag ettermiddag heter det at politiet, av hensyn til taushetsplikten, ikke kan si noe mer om tilstanden til de skadde.

Alle tre, to tenåringer og en bussjåfør i 50-årene, er ifølge politiet innlagt på Haukeland universitetssykehus.

Bussjåføren kjørte en Tide-buss og var alene i bussen.

Haukeland: – Kontaktet politiet

Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander ved Haukeland sier til BT at han fikk vite tirsdag at det ikke stemte at den 19 år gamle mannen var død.

– Jeg ringte politiet og fortalte det. Det er ikke vi på sykehuset som har gitt politiet disse opplysningene. Dette er en beklagelig feil, sier Vigander.

– Stor energi

Politiet i Bergen sør får det overordnete ansvaret for etterforskningen av ulykken. Torgils Lutro sier det ut fra åstedet og skadeomfanget er ganske udiskutabelt at det må ha vært høy fart inne i bildet.

– Det sier seg selv ut fra åstedet at det har vært stor energi i sving. Vi kan ikke uttale oss pr. nå om hvem som har hatt høy fart. Bussens fart skal kunne hentes ut, noe vi vil gjøre som del av den tekniske etterforskningen, sier han.

Kamera i både buss og bil skal også hentes ut, har politiet tidligere opplyst. Lutro sier det pr. nå ikke er mistanke om at bussen har kjørt uforsvarlig. Veien der ulykken skjedde betegner han som veldig fin.

– Det er ikke et spesielt ulykkesbelastet område. Det er veldig fin og bred vei der, med midtstripe.

Lutro understreker at spørsmål om fart er noe de må komme tilbake til etter hvert som etterforskningen gir flere svar.

Han sier videre at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring, men at også det spørsmålet skal endelig avklares gjennom etterforskningen.