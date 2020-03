Slik takler sykehjemmene besøksforbudet

Metodisthjemmet valgte å avholde OL tre måneder før tiden. Og utenfor Lyngbøtunet fikk en farmor plakathyllest.

Beboer Mary Brevik og ansatt Meriam Shahnavaz er i OL-modus på Metodistkirkehjemmet. Foto: Eirik Brekke

Vinneren er ennå ikke kåret, men det ryktes om solid innsats i alle fire etasjer på Metodisthjemmet i Stemmeveien.

Denne uken ble nemlig Bergenssykehjemmenes OL fremskyndet på grunn av et visst virus som setter både besøk og andre aktiviteter i bero.

Egen logo

– OL har blitt arrangert av Etat for sykehjem i Bergen de siste to årene i juni. Vi syntes det var litt lenge til, og måtte bare dra i gang vårt eget lille OL i ventetiden, sier Anna Emma Petursdottir.

Hun er ergoterapeut og aktivitets- og frivillighetskoordinator ved Stiftelsen Metodisthjemmet i Bergen.

Bowling, boccia, ballkast, ringspill og dart er blant øvelsene i OL på Metodisthjemmet. Foto: Privat

Med hjelp fra samboeren, som er grafisk designer, har hun også sørget for egen logo og plakat til de olympiske lekene.

– Andre aktiviteter som konserter og tirsdagskafé er jo avlyst nå, derfor måtte vi finne på noe for å holde oppe aktivitet og deltakelse blant beboerne og gjøre det kjekt for dem, sier hun.

Fortsetter å leke

Blant øvelsene i den uhøytidelige olympiaden er bowling, boccia, ringspill og dart.

– En av beboerne uttrykte det så fint til sin datter: «Du er ikke for gammel til å leke, men du blir gammel av å ikke leke». Så lenge holdningen er slik, fortsetter vi å leke.

Samboeren til aktivitetslederen er grafisk designer og laget egen logo.

Alle aktiviteter telles poenggivende og det konkurranse mellom de fire etasjene. I motsetning til vanlig OL belønnes også fjerdeplassen i disse lekene, forteller Petursdottir.

Ane-Sofie (12), Astrid Synnøve (6 år), Jardar (9) og Geir Bruland Tonning (43 år) besøkte mor og farmor Eva Tonning (74) på denne måten. Foto: Lyngbøtunet

– Det skrives poeng flittig. Nå må jeg ordne premier, for vinnerne kåres på tirsdag. Men det er mulig vi forlenger lekene med ekstraomganger eller nye øvelser.

Plakathilsen til farmor

Besøksforbudet setter sitt preg på alle alders- og sykehjem nå. På Lynbøtunet bo- og servicesenter tok en familie nytt grep for å få kontakt med mor og farmor Eva Tonning. Hun er mor til fem, bestemor til ti, og vant med mange besøk i uken.

– Det er tøft for de eldre at de ikke får besøk og i tillegg får høre at de er i risikogruppen. Mor var litt redd og bekymret, så jeg tenkte at om vi ikke kan gå inn og klemme henne, kan vi i hvert fall hilse på, forteller Geir Bruland Tonning.

Han er selv lærerstudent og for tiden hjemme med tre barn. Mens de lå og tegnet på gulvet, fikk han ideen om at de kunne lage en plakat til sin farmor. Der skrev de «Verdens beste farmor».

– Det ble et lite skoleprosjekt for dem å lime sammen alle a-4 arkene til en plakat. Dette var kjempegreit både for de og for mor. Hun ble glad og rørt, sier han og legger til:

– Hvis dette kan føre til at flere gjør det samme, er jeg fornøyd.

Besøksforbud takles ulikt

Aktivitetslederen på Metodisthjemmet forteller at beboerne takler besøksforbudet veldig ulikt.

– Noen blir engstelige og andre tar det med fatning. Mange forstår at det må være slik, mens noen har vanskelig for å forstå det, sier Petursdottir.

Hun planlegger nå videosamtaler slik at beboerne kan få se sine pårørende.

Selv om det er besøksforbud, er det ikke forbudt for beboerne å gå ut hvis de ikke er i kontakt med andre.

– Hvis det blir bra vær kan vi nok ta en tur med taxisykkelen vår. Men da blir det nok kun én og én.

Heier på hverandre

Noen ansatte er i karantene, men ingen på Metodisthjemmet har hittil fått påvist koronasmitte, ifølge Petursdottir.

Både hun og styrer Karianne Magnussen er veldig imponert over hvordan ansatte takler den spesielle situasjonen.

– Vi i personalet er også flinke til å heie på hverandre, sier Petursdottir.

Og godt er det, for koronaviruset kan også komme til å kreve OL i utholdenhet.