Her svømmer spekkhoggerne ved Bontelabo

Patrycjusz Przeniczka skalv på hendene da han fant frem mobiltelefonen for å filme denne videoen.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg var superbegeistret, sier han.

Helt siden Patrycjusz Przeniczka var en liten gutt i Polen, har han hatt en drøm. Å få se og oppleve spekkhoggere på nært hold.

– Det har vært min barndomsdrøm. Jeg hadde planlagt å reise til Tromsø i håp om å få oppleve dette. Nå trenger jeg ikke det, sier han til BT.

For da Przeniczka fredag klokken 12 var ute og luftet pomeranianhunden Chablis nede på Bontelabo, fikk han øye på noen merkelige skygger i vannet.

– Det var to grupper med totalt seks spekkhoggere. De svømte mot meg. Jeg skalv. Da jeg begynte å filme, var de tre-fire meter fra meg, forteller 28-åringen.

Det er snart tre år siden han flyttet til Bergen for å være sammen med sin norske kjæreste. Przeniczka har kokkeutdannelse fra Frankrike, og arbeider på et hotell i byen.

– Jeg er sikker på at denne opplevelsen med spekkhoggerne handler om at det er så lite trafikk på sjøen nå på grunn av koronautbruddet. De har kanskje tenkt – la oss utforske dette området, her har vi ikke vært før, sier Przeniczka.

Han forteller at det gikk kort tid fra han postet videoen av spekkhoggerne på Facebook og Instagram til det kom folk ned til Bontelabo for å se.

– Men da var spekkhoggerne dratt. De svømte bortover til Askøybrua og videre mot Sotra. De var ikke så store som de kan bli, men hadde mer moderat størrelse, sier Przeniczka.