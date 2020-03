Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Derfor lyver smittetallene. Og slik er detektivarbeidet på sporet av viruset.

Publisert Publisert Nå nettopp

Foto: Tor Høvik

Her er mandagens viktigste saker om koronautbruddet,

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

Vi har også et eget direktestudio der vi følger utviklingen i resten av verden.

Vil du ha denne daglige oversikten rett i innboksen? Da kan du melde deg på her.

1. Smittetallene forteller ikke hele historien



Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

De siste dagene har antall nye smittede pr. dag i Bergen gått nedover.

Men det betyr slett ikke at vi kan puste lettet ut. Siden fredag har legevakten nemlig bare testet helsepersonell og personer i risikogruppen.

Hvis noen av oss andre får symptomer, skal vi ganske enkelt gå ut fra at vi har korona og gå rett i isolasjon.

Dette er også grunnen til at BT fra i dag ikke lenger oppdaterer oversikten over antall registrerte smittede pr. kommune i Vestland. Vi vil heller rapportere om antall sykehusinnleggelser.

I stedet for bred testing er det nå satt i verk et nytt system som skal anslå hvor stor del av befolkningen som er smittet.

Les mer om systemet her.

2. Hun fikk jobben rett etter at smitten nådde Bergen. Nå styrer hun detektivarbeidet.

Foto: Bård Bøe

Hun hadde sett for seg en rolig start i den nye jobben. I stedet ble Karina Koller Løland kastet rett inn i en pandemi.

Avdelingen hun leder skal blant annet spore opp smitteveien for dem som tester positivt.

Det betyr et detektivarbeid der de kan sitte med inntil 70 «mistenkte» på listen.

Her svarer den nye smittevernoverlegen på noen av de vanligste spørsmålene om smitte.

3. På få dager forsvant seks av ti flypassasjerer fra Flesland

Streng grensekontroll venter alle som lander på Flesland fra utlandet om dagen. Men så langt har ikke kontrollørene trengt å bortvise mange forvillede turister.

Selv om flyplassen fortsatt er i drift, er det selvsagt langt fra vanlig trafikk. Det viser også grafen over tydelig. Fra onsdag har antall passasjerer stupt.

Noen få turister er fortsatt igjen i byen. Flere av dem er nå plassert i karantene på byens hoteller.

– Det har vært situasjoner hvor noen er blitt litt ampre, forteller kommunaldirektør Robert Rastad.

Les mer her.

PS: Vi ønsker å høre fra deg

Hvis du har tips vi bør vite om, kan du ta direkte kontakt med våre journalister som jobber fulltid med virusutbruddet:

Kari Pedersen – telefon 481 21 755

Målfrid Bordvik – telefon 906 34 648

Anne Hovden – telefon 924 97 615

Du kan også sende en kryptert melding til journalistenes telefonnummer via appen Signal.

Hvis du har spesielt sensitive tips kan du kontakte oss helt anonymt. Les mer om det her.