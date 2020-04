Koronapodden: Kan oljeprisfallet gjøre at vi får en grønnere omstilling?

Koronakrisen kan ha positiv effekt på klima, men hva er de langsiktige utsiktene?

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Mange oljerigger inne på CCB-basen på Ågotnes på grunn av oljepris og korona. Foto: Rune Sævig

Hør koronapodden i appen BT Lytt eller direkte i vinduet nedenfor:

Under koronakrisen har vi mindre forbruk, vi kjøper mindre og er mindre i transport. Dette har positive effekter for klimaet. Men hva er de langsiktige utsiktene? Kan koronakrisen gi varige endringer for klimaet?

Vi må prioritere omstilling etter koronakrisen, forteller Karen Moberg, som forsker på klima og bærekraft på Vestnorskforskning. Hun er dagens gjest i Koronapodden.