Lange køer og fulle kjøpesentre: – Ser ut som det er jul

For første gang etter koronarestriksjonene er det tegn til full aktivitet i Bergen.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Parkeringsplassen utenfor senteret på Haukås var stappfullt. Foto: Vegar Valde

Uken etter at strenge koronaregler ble innført, opplevde kjøpesentrene i Bergen en voldsom nedgang i besøkende.

Nå er tendensen i ferd med å snu.

Da Ingebjørg Dias (37) kjørte til Horisont i Åsane lørdag, var kun 29 av 650 parkeringsplasser ledige.

– Det så ut som om det var jul i parkeringsgarasjen. Vanvittige mange blinkende lys som indikerer at folk har stått for lenge, og lang kø for å komme ut, sier hun til BT.

Ifølge Dias var det mange besøkende som ikke overholdt distanseregler inne på kjøpesenteret.

Merker økning

Senterleder ved Horisont, Lise Færøvik, sier at det er tegn til at besøkstallet til senteret er økende, selv om tallet for lørdag ennå ikke er klart.

Samtidig påpeker hun at senteret har innført en rekke tiltak for å skape distanse mellom besøkende, alt fra merking til vektere som passer på. 30. april hadde senteret 15.000 besøkende.

– Vi må huske at det er delt ansvar her og at hver enkelt også må følge reglene. Men det er en helt tydelig tendens til at folk føler at det er blitt litt mer lov å være ute blant folk, sier hun.

– Det kan være at dette går veldig bra. Det kan også være at vi må stramme inn igjen. Vi må bare vente og se, legger hun til.

Slik så det ut utenfor kjøpesenteret på Haukås. Foto: Vegar Valde

– Sjeldent vi hører om så lange køer

Lørdag ettermiddag sto bilene i lange køer for å komme seg hjem igjen etter en handletur i Haukås næringspark.

Tor og Sissel Bjørkås skulle bare ha litt maling. Når BT snakker med dem, har de stått i kø i godt over en halvtime uten å ha kommet seg ut fra parkeringsplassen.

Det er flere som har ringt Vegtrafikksentralen om køene.

– Det er mye folk ute og handler nå som vi plutselig har fått lov til å komme litt nærmere hverandre, sier trafikkoperatør Hanne Norheim ved Vegtrafikksentralen.

Hun sier det er sjelden de hører om så lange køer i dette området som det er i dag.

– Det skjer kanskje to ganger i året. I lyskrysset prioriteres trafikken på E39 foran biler som kommer fra butikkene.

Tor og Sissel Bjørkås tok den lange køen med et smil. Foto: Vegar Valde

Kø utenfor Vinmonopolet

Senterleder Odd Rune Bjørge ved Bergen storsenter sier at det lørdag har vært flere besøkende enn lørdager som har vært i denne perioden.

– Foreløpig har det vært trygt og greit. Det var en lang kø utenfor Vinmonopolet, men der var det god distanse i køen, sier han.

– Vi har sett en jevn stigning av besøkende fra dag til dag.

Utleieansvarlig Ole Warberg ved Xhibition ser tegn til den samme tendensen.

– Nå er alle butikkene åpne og det er positivt at folk er ute. Samtidig er vi opptatt av å avholde smittevernreglene på en god måte, sier han.

Kø ved flere gjenvinningsstasjoner

Vest politidistrikt melder om kødannelser i trafikken ved flere gjenvinningsstasjoner i Bergen lørdag formiddag.

– Det er mange som skal kaste søppel i dag, og på grunn av de strenge smittevernreglene blir det mye kø. Dette gjelder særlig på Espehaugen og Straume, sier Knut Dahl-Michelsen, operasjonsleder i Vest politidistrikt.