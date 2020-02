Nygårdsstrømmen – og Strømmøllen

Titusener av mennesker ferdes daglig over de tre broene mellom Solheimsviken og Florida uten å reflektere hvor man egentlig er. Som det meste ellers i hverdagen, går det hele på autopilot. Men som alt annet her i verden, har også dette området sine historier. Her er en.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

STRØMMØLLEN: Strømmøllen skildret av Johan F.L. Dreier i 1831.

Nygårdsstrømmen er det offisielle navnet på strømløpet mellom Solheimsviken og Store Lungegårdsvann. Gjennom årene har den vært gjenstand for flere detaljerte beskrivelser.

«De malte naar vandet steg»

Borgermester Hildebrand Meyer sier det slik i sin bybeskrivelse fra 1764:

«Førenn man kommer til Solheims forstrande, vender man om ved den venstre haand imot øst, og idet man passerer forbi den ytterste pynt av Sydnes, kommer man til en liten strøm, som forandrer sit løp snart udad, snart innad, eftersom flod og ebbe er.»

Under sitt Bergensbesøk i 1599, 165 år før Meyer forfattet dette, var den legendariske Christian IV ved Strømmen og beskuet en mølle som var bygget der.

Forfatteren Michael Hofnagel beretter at kongen red fra Bergenhus til Sydnes og «besaa den nye Mølle ved Strømmen, hvormed De malte naar vandet steg og faldt».

STRØMMØLLEN: Strømmøllen slik maleren Knud Bergslien så dem i 1850. «I det lille hus boede min morfar klokker Hallager, mannen som gaar derop er hans ven maleren Hans Leganger Reusch, hvis elev Knud Bergslien har udført billedet» skrev Th. Hjortdal i 1914.

Møllen Hofnagel beskriver lå på Nygårdssiden (Florida). Den hadde for øvrig en kort levetid. Men ideen om kommersiell utnyttelse av tidevannet gikk ikke i glemmeboken.

Fire løp i strømmen

Nygårdsstrømmen hadde opprinnelig fire løp. Midt i lå en forholdsvis stor holme, Nygårdsholmen, og noen mindre skjær.

Det nordligste løpet skilte Nygårdslandet og holmen, og var ofte tørt på fjære sjø.

De tre andre var farbare. Det midterste var det beste, men mindre fartøy kunne også gå det sørligste.

På bunnen der lå det imidlertid noen store klebersteinsblokker som kunne skape problemer.

De stammet, ifølge tradisjonen, fra et fartøy som forliste under en kraftig storm. Fartøyets eier var lensherre på Bergenhus i perioden 1528–35, den beryktede kirkeriveren Eske Bille.

Han sendte en mengde stein fra Bergens klostre og kirker til Danmark. Var det stein fra Helligekorskirken på Årstad eller Nonneseters Mariakirke som lå på bunnen av Strømmen? Det får man nok aldri svar på.

KART 1896: Kart over Strømmøllen i «Aarstad Thinglag» anno 1896. Som man ser lå møllebygningen da kloss opp mot jernbanebroen.

Kornmølle på tidevannsdrift

Det var ved det sørligste løpet, at kjøpmann Johan Christian Boalth, 29. september 1827 søkte Bergen magistrat om å få anlegge en kornmølle basert på tidevannsdrift.

Møllebygningen skulle oppføres på Ny-Damsgaards (Krohnsmindes), grunn. Boalth drømte om å bli en holden mann. Mølleeierne i Bergen led ingen nød.

I søknaden skrev Boalth at han antok det midterste strømløpet ikke ville bli berørt av møllen. Hvis så var, ville han sørge for at det ble vedlikeholdt og like farbart som tidligere.

Han lovet også, at hvis det noensinne ble bygget en bro over Strømmen, og møllen viste seg å være til hinder for denne, ville han erstatte alle ekstraomkostninger. Svaret han fikk var positivt.

Strømmøllen

Møllebygningen ble anlagt på et bolverk ut i sjøen. Samtidig ble det oppført en stor mur i fjæren for å øke vannkraften.

Likevel, en mølle basert på tidevannet må nødvendigvis stoppe av og til. For å bøte på dette oppførte Boalth en vindmølle på taket. Den svarte imidlertid ikke til forventningene. Kraftige kastevinder ødela vindmøllen ustanselig.

Søknaden fra 1827 skulle vise seg å bli skjebnesvanger for Boalth. Broen han fryktet kom allerede etter 27 år, i 1851.

Boalth forlangte da enten broen revet, eller en klekkelig erstatning, noe som selvfølgelig var dødfødt. Broselskapet fant frem konsesjonsbetingelsene, tinglest 3. april 1828, der det sto svart på hvitt at han frasa seg erstatning hvis det ble bygget en bro.

Ja, han hadde faktisk skrevet under på å rive møllebygningen hvis det var nødvendig.

STRØMMEN: Dette fotografiet fra tidlig på 1880-tallet viser tydelig hvordan jernbanelinjen «smøg» seg gjennom bebyggelsen i Strømmen. Til høyre for linjen ser man Strømmøllen, gjenoppført etter brannen i 1870. Foto: K. Knudsen, Billedsamlingen UBB, (utsnitt).

Tragisk, men sant. «Strømmøller» Johan Christian Boalth kunne konstatere at møllen ville få dårligere drivkraft og at han ikke kunne klare sine økonomiske forpliktelser.

20. juni 1850 ble det tvangsauksjon. Året etter at broen sto ferdig solgte Boalth Strømmøllen og reiste i landflyktighet til Nordfjordeid der han etablerte seg som landhandler.

Nye virksomheter

I møllebygningen kom det så andre virksomheter som krevde mindre vannkraft. I mars 1861 startet Louis Mühlhaus med maling av sikorirøtter, en medisinplante som fremdeles brukes som kaffeerstatning flere steder i verden. Det ble ingen suksess, noe som resulterte ganske raskt i konkurs.

Carl Berg, fra Skjærstad i Salten, overtok i oktober 1863. Han hadde i 1853 startet med fyrstikkproduksjon i Biskopshavn.

I tillegg produserte han også såpe, sikori og brissel, et stoff, «fattigmannsblå», utvunnet av bark til farging av ull. Bedriften hadde god omsetning og trengte fort større lokaler. Strømmøllen egnet seg godt til formålet.

Carl Sigvard Berg startet fyrstikkproduksjon i Strømmøllen i 1864.

Fyrstikker blir fremstilt av svovel, et ekstremt brannfarlig materiale. 30. juni 1870 brøt ut brann i fabrikkomplekset som ble totalskadet. En person omkom.

Berg gjenreiste imidlertid fabrikkbygningen og fortsatte driften. Da Vossebanens trasé i 1879 ble stukket opp, ble deler av eiendommen hans ekspropriert.

Spørsmålet om utvidelse og utdypning av strømløpet hadde i en årrekke stått på Havnevesenets dagsorden.

I 1893 kom spørsmålet opp på nytt. Strømkaiene lengre inne i Store Lungegårdsvann var da under anleggelse, og man ventet stor skipstrafikk gjennom Strømmen.

Formannskapet utsatte likevel saken. De ville først undersøke hvilket erstatningsansvar man utsatte seg for ved å gå i gang med utdypningsarbeid i stor skala. 28. desember 1894 kom saken opp i Bergens formannskap:

Ved Løbet under de sydligste Broaabninger ligger som bekjent en Mølle, der har været drevet med Vandhjul bevægede ved den ind- og udgaaende Strøm, hvilken Bygning i de sidste Aar har været anvendt til Bridsel-, Cichorie- eller Sæbefabrik.

Christian Michelsen trår til

Carl Berg jr., som da hadde overtatt driften, gjorde det klart at han ville, uten en klekkelig kompensasjon, motsette seg store arbeider som ville redusere møllens drivkraft. Dette var Bergen kommune lite interessert i.

Saken ble imidlertid hurtig løst. Bergens varaordfører, Christian Michelsen, var en handlingens mann. 20. februar 1895 kjøpte han Strømmøllen for kr 27.000, -.

Dette ble godtatt. Samme dag tilbød så Michelsen Bergen kommune overtakelse for summen han hadde gitt.

Formannskapet godtok selvfølgelig dette, og dermed var Strømmøllen blitt byens eiendom – og dermed også raskt historie.

Publisert Publisert: 15. februar 2020 13:54 Oppdatert: 15. februar 2020 14:10