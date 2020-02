Naust tatt av skred i Fresvik i Sogn – sjøkanten nærmer seg andre bygg

Politiet sperrer av område etter at jordmasser har rast ut i sjøen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

NAUST TATT AV SKRED: – Det lå og fløt ved badeplassen i sentrum, med båt inni, og alt, forteller Hege Strømme, nabo til skredet. Foto: Annette Refsdal

Har du tips eller bilde? Send SMS til 2211 eller e-post til 2211@bt.no.

– Det har rast ut en del masser i Fresvik sentrum. Politiet, kommunen og geolog har vært inne, og vi har besluttet å sperre av et område rundt der raset har gått, sier Ove Andersen, tjenestestedsleder på Vik lensmannskontor.

Det er jordmasser i et område midt mellom elveosen og kaien i Fresvik som har rast ut i sjøen. Et naust har også gått på fjorden.

– Det er et naust og en god del løsmasser som har rast ut i fjorden, sier teknisk sjef i Vik kommune, Ole Petter Ramberg.

Naustet ble omtalt av Sogn Avis mandag. Nå har politiet altså bestemt seg for å sperre av området rundt der naustet sto, i frykt for ytterligere masseutglidning.

SKRED: Politiet er redde for at mer masser skal rase ut, og ta med seg bebyggelse. Foto: Felix Kluge / Sweco

– Lå og fløt ved badeplassen

Ifølge Hege Strømme, som bor 50-100 meter unna der massene har glidd ut, gikk naustet på fjorden natt til mandag.

– Det lå og fløt ved badeplassen i sentrum, med båt inni, og alt, forteller Strømme.

Det betyr at naustet har blitt transportert 200-300 meter østover og utover i fjorden etter å ha havnet på sjøen.

FRAKTET MED STRØMMEN: Naustet har havnet 200-300 meter lenger øst enn der det sto. Foto: Annette Refsdal

– Har rast mer

I ettertid har massene fortsatt å skli ut, litt etter litt.

– Det har rast mer siden vi så det første gangen. Mandag var det litt igjen av en mur der, men den var borte da vi kom tilbake i går, sier Strømme.

Hun har ikke fått beskjed om at de må evakuere som følge av politisperringene.

– Vi er ikke redde, for det er flere hus og gode murer mellom oss og der det har rast. Det er andre feriehus som kan komme til å gå før det kommer bort til oss, sier Strømme.

UTGLIDNING: Deler av strandkanten nær Fresvik sentrum raste ut tirsdag. Nå har politiet bestemt seg for å sperre av området. Foto: Felix Kluge / Sweco

– Sjøkanten nærmer seg andre bygg

Tjenestestedsleder Ove Andersen på Vik lensmannskontor sier politiet fikk melding om skredet først tirsdag ettermiddag.

Onsdag morgen dro de til stedet, etter at geologen hadde vurdert at det var fare for ytterligere masseutglidning.

– Det ligger et naust og en del fritidsboliger i nærheten av der raset har gått. Sjøkanten nærmer seg disse byggene. I tilfelle det kommer mer, har vi besluttet å sperre av området, sier Andersen.

Han tror floen tidligere i uken kan ha forårsaket skredet, ved at masser kan ha blitt vasket ut.

Også i romjulen gikk det skred i Fresvik. Da ble bygden isolert.

Ramberg i Vik kommune forteller at geologen nå skal sammenligne observasjonene fra rasstedet med geologiske data fra et skred som gikk i nærheten i 2014.

Publisert: Publisert: 12. februar 2020 10:48 Oppdatert: 12. februar 2020 12:25

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt