Ber ikke om fritak fra ordførervervet

Høyre mener byrådsleder Rune Bakervik (Ap) burde be om fritak fra ordførervervet. Det vil han ikke selv.

Byrådsleder Rune Bakervik var Bergens ordfører. Nå blir hans etterfølger varaordfører Linn Engø (Ap).

Da Rune Bakervik ble Bergens nye byrådsleder etterlot han et tomrom i en annen maktposisjon i byen. Bakervik ble nemlig opprinnelig valgt til ordfører av bystyret tilbake i 2019.

Noe nytt valg av ordfører ser det ikke ut til å bli denne gangen. Hans etterfølger blir nemlig automatisk partikollegaen Linn Engø, som i dag er varaordfører. I kommuneloven står det nemlig følgende:

«Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En ny varaordfører skal da velges midlertidig.»

Etter at Roger Valhammer (til venstre) måtte gå som byrådsleder var det Rune Bakervik som ble utpekt som den neste byrådslederen.

Kunne bedt om fritak

Høyre har nå bedt om en vurdering fra Kommunaldepartementet om dette er riktig fremgangsmåte når ordfører nå blir byrådsleder.

Til BT har bystyredirektør Trine Pettersen Grønbech sagt at permisjonen fra ordførerstillingen varer så lenge Bakervik er i byråd. Alternativet er at Bakervik selv ber om fritak fra vervet som ordfører siden han nå er blitt byrådsleder.

Det har ikke Bakervik planlagt:

– Utgangspunktet er at når man trer inn som byrådsleder så får man automatisk permisjon som ordfører i den perioden. Da trer varaordfører inn som ordfører, og bystyret skal velge en midlertidig varaordfører, sier han.

Vil avvente vurdering

Bakervik mener likevel det var klokt å be om en vurdering, og avventer svarene fra Kommunaldepartementet.

– Det kan jo oppstå en situasjon der jeg ikke er byrådsleder mer i denne perioden. Hvis det oppstår, er det noen prinsipielle avklaringer jeg må ta. Det er ikke gitt at en person som har vært byrådsleder kan bli ordfører i samme periode.

Bakerviks analyse er ganske like vurderingene som den juridiske avdelingen til Kommunaldepartementet allerede har gjort.

Det gjorde de i forkant av bystyremøtet i oktober, etter at bystyredirektøren hadde bedt om avklaring på en del prinsipielle spørsmål rundt Bakerviks overgang.

Linn Engø er byens fungerende ordfører mens Bakervik er byrådsleder.

Foreslo løsning

I e-posten BT har fått innsyn i, står det blant annet:

«Departementet ser imidlertid at det kan oppstå særlige problemstillinger og mulige rollekonflikter, dersom man skal tre inn igjen i vervet som ordfører etter å ha gått av som byråd».

Departementet hadde selv et forslag til løsning:

«Vi antar det kan være aktuelt for ordfører å søke om fritak fra vervet for resten av valgperioden (...) slik at ordfører trer endelig ut av vervet».

I oversendelsen presiserte departementet at de hadde hatt kort tid på seg til å vurdere lovverket og spørsmålene fra bystyredirektøren.

Charlotte Spurkeland (H) mener byrådsleder Bakervik bør be om fritak fra ordførervervet.

Avventer vurderingen

På spørsmål om hvorfor han ikke vil foreta de prinsipielle avklaringene rundt dette allerede nå, svarer byrådsleder Bakervik:

– Fordi kommuneloven er klar, slik jeg leser den. Byen har en glimrende ordfører og så skal en velge en midlertidig varaordfører. Det er i tråd med loven.

– Kommuneloven har kanskje ikke tatt høyde for at ordføreren blir byrådsleder?

– Nå skal vi få en vurdering fra departementet rundt dette, så jeg vil avvente og se hva den sier.

Høyres gruppeleder, Charlotte Spurkeland, er tydelig på hva hun mener:

– Jeg mener at det ryddige vil være at Bakervik hadde søkt om fritak ut perioden nå som han går inn som byrådsleder.

Skal stemme

Spørsmålet er om bystyrepolitikerne skal få lov til å stemme over hvem som blir byens neste ordfører. Det er allerede slått fast at de skal stemme over hvem som blir varaordfører (midlertidig).

Spurkeland mener begge bør stemmes på.

– For den som blir ordfører vil det være en fordel at man har bystyrets tillit bak seg som ordfører for resten av perioden. I stedet for at man har denne midlertidigheten som skaper usikkerhet. Jeg ser bare fordeler med en avstemning.

Blant partiene som støttet Høyres ønske om en utredning rundt temaet var MDG. Påtroppende gruppeleder Thor Haakon Bakke sier det kan være ryddig å få en uttalelse fra departementet.

– Så fjerner man all usikkerhet nå og i fremtiden. Det å velge ny ordfører og varaordfører er uansett noe vi mener kan gjennomføres samtidig som man ber om en uttalelse.

Thor Haakon Bakke og MDG støtter forslaget om å få en vurdering rundt ordførervalget.

Vil ikke snakke om verv

Han sier Bakervik selv må svare på sine vurderinger om ikke å be om fritak allerede nå.

– Bakerviks indre tankeliv får han svare på selv. Det er ikke noe jeg vil spekulere i.

– Kunne MDG tenkt seg en varaordfører/ordførerpost selv?

– Nå om dagen er vi først og fremst opptatt av å utforme politiske forslag til det neste bystyremøtet. Samtaler mellom oss og andre partier om den tematikken er uansett fortrolige.