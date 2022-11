Ekspert: Meteoren brant opp og forsvant over havet utenfor Florø

Meteoren som lyste opp over himmelen i Sør-Norge lørdag kveld, brant opp over havområdene utenfor Florø, ifølge Norsk meteornettverk.

Det rant inn med meldinger til både nødetater og Norsk meteornettverk da en voldsom ildkule lyste opp i store deler av Sør-Norge lørdag kveld.

– Den var veldig kraftig. Dessverre brant den opp i luften med en hastighet på rundt 65 kilometer i sekundet, sier meteorekspert Morten Bilet i Norsk meteornettverk til NTB.

Det var ved 19-tiden lørdag kveld at et stort grønt lys kunne skimtes over store deler av Sør-Norge.

Hos både politiet og Hovedredningssentralen (HRS) rant det inn med meldinger fra folk som hadde sett et sterkt grønt lys på himmelen.

Meteoren brant opp over havet utenfor Florø på Vestlandet, sier Bilet.

– Det var en kraftig meteor som kom i en altfor stor hastighet til at det var noe igjen av den. Men den hadde uansett havnet i havet og sunket til bunns, sier Bilet.

Kan finne ut hvor den kom fra

Norsk meteornettverk samler inn og tilgjengeliggjør observasjoner av ildkuler over Norge. De er også opptatt av at norske meteoritter skal bli tilgjengelig for forskning.

Lørdagens meteor kom fra meteorsvermen de nordlige tauridene, som har fått navnet sitt fordi meteorene synes å fare ut fra stjernebildet Tyren.

Norsk meteornettverk har kameraer flere steder i landet som fanget opp ildkulene, og lørdagens meteor ble blant annet fanget opp av et kamera ved Gaustatoppen i Telemark.

– Så lenge det er klarvær og vi ser stjernene i bakgrunnen, kan vi finne ut hva slags bane meteoren har. Og hastigheten er enkel å beregne, sier Bilet.

65 kilometer i sekundet

Meteorer har stor sjanse for å overleve helt ned til bakken dersom de suser ned i «kun» 20 kilometer i sekundet. Denne meteoren hadde en hastighet på hele 65 kilometer i sekundet, og regnes derfor som en kraftig meteor, en såkalt bolide.

I fjor sommer falt en meteoritt ned over Sør-Norge i en hastighet på rundt 16 kilometer i sekundet. Den falt ned i skogene utenfor Drammen, noe som skapte stort engasjement med flere organiserte leteaksjoner for å finne den. Den ble imidlertid ikke funnet.

– Meteorer som man ofte kan se på himmelen, sånne raske stjerneskudd, de har ofte en hastighet på 70 kilometer i sekundet. Men når de kommer i en lav hastighet, ser man at de brenner ganske lenge, sånn at det nesten føles som det går litt sakte, sier Bilet.

Men det er ingen grunn til å frykte at man får en slik i hodet, sier han.

– Det har ikke skjedd noen større ulykker i moderne historie. Det har gjort det før i verdenshistorien, og det kommer til å skje igjen, men det er ikke noe man trenger å bekymre seg over.