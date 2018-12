Steffen Ellingsen (48)

– Jeg har ikke hatt mot til å selge Megafon før nå i høst. Det er fordi jeg er beskjeden og derfor gruet jeg meg lenge til å måtte snakke med folk. Men det har gått over all forventning og selvtilliten blir bedre for hver dag. Nå ser du at jeg til og med er utstyrt med nisselue for å skape litt ekstra kjøpelyst. Det som gleder meg, er at mange smiler og hilser selv om de ikke skal kjøpe. Det gjør at det er trivelig å jobbe som selger. Noen ganger står jeg og prøver å gjette hvem av dem som kommer mot meg som kanskje vil kjøpe et blad, men der tar jeg som oftest feil. Det er gjerne den jeg tror kommer til å gå forbi, som stopper.