Stengte veier og innstilte fergeoverganger preger den første dagen i det nye året.

Klokken 04.21 første nyttårsdag kom det melding om et ras på E16 ved Nakkagjeltunnelen.

– En ambulanse var på vei til brannen på Voss. Den kjørte inn i området der raset hadde gått. Ingen ble skadet. Etter det kom en politibil samme vei. Den punkterte, sa Terje Magnussen, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Også politibilen var på vei til brannen på Voss.

Veien var stengt i flere timer, men åpnet for trafikk igjen ved 12-tiden tirsdag.

Geolog må sjekke

Klokken 07.45 kom det melding om nok et ras, denne gangen nær Langhelletunnelen. Der skal et tre ha rotveltet over tunnelåpningen og en bil kjørt inn i det.

Ingen ble skadet, men veien stengt mellom Trengereidtunnelen og Bogetunnelen.

Klokken 08.20 ble veien åpnet igjen på denne strekningen.

Innstilte ferger

Uværet fører til flere innstilte ferger på Vestlandet. Mellom Halhjem-Sandvikvåg går kun to ferger og flere avganger innstilt. På E 39 i Rogaland er Arsvågen-Mortavika innstilt intil videre.

Her er strekningene som videre er rammet:

Langevåg-Buavåg.

Leirvåg-Sløvåg.

Fedje-Sævrøy.

Oppedal-Lavik.

Lauvik-Oanes.

Stårheim-Isane.

Daløy-Haldorsneset.

Askvoll-Værlandet.

Stengte fjelloverganger

Disse fjellovergangene er stengt:

Riksveg 7 Hardangervidda.

Riksveg 13 Vikafjellet.

E 134 Haukeli.

Fylkesveg 50 Aurland-Hol.

Fylkesveg 50 Årdal-Tyin.

På fylkesveg 52 Hemsedal er det kolonnekjøring.

På riksveg 15 Strynefjellet er det kolonnekjøring for store kjøretøy.

– Nå er det kun E 16 som er åpen på normalt vis, sier Tina Fjelldavli.

Brannvesenet har hatt svært mye å gjøre i bergensområdet. I all hovedsak har oppdragene bestått i å sikre tak.