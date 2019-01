Klokken 07.45 gikk det nok et ras på E 16.

Det første ble meldt klokken 04.21 natt til 1. nyttårsdag. Da kom det melding om et ras på E16 ved Nakkagjeltunnelen.

- En ambulanse var på vei til brannen på Voss. Den kjørte inn i området der raset hadde gått. Ingen ble skadet. Etter det kom en politibil samme vei. Den punkterte, sa Terje Magnussen, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Også politibilen var på vei til brannen på Voss.

Veien er stengt, og det er usikkert når den åpner.

- Det blir tatt ny vurdering når det blir lyst. Inntil veien åpnes, er det omkjøring via Hardanger, sa Marianne Hove, trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen hos Statens vegvesen.

Klokken 07.45 kom det melding om nok et ras, denne gangen nær Langhelletunnelen. Der skal et tre ha rotveltet over tunnelåpningen og en bil kjørt inn i det. Ingen skal være skadet.

– Nå er E 16 stengt på to steder som følge av to ras, sier Tina Fjelldavli, trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen hos Statens vegvesen.

Hun forteller at det er usikkert når veien åpner igjen. Det er omkjøring via Hardanger.

– Geolog må sjekke begge rasstedene før veien kan åpnes. Det skjer i hvert fall ikke før det blir lyst. Det tar trolig noe tid før veien åpnes, sier hun.

Uværet fører til flere innstilte ferger på Vestlandet. Sambandet Langevåg-Buavåg er innstilt inntil videre.

På strekningen Leirvåg-Sløvåg er avgang fra Sløvåg klokken 08.45 og Leirvåg klokken 09.15 innstilt.

På Halhjem-Sandvikvåg går kun to ferger og flere avganger innstilt.

På E 39 i Rogaland er Arsvågen-Mortavika innstilt intil videre.

På riksveg 13 er Lauvik-Oanes innstilt.

I Bremanger Stårheim-Isane innstilt.