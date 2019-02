20 personer skal tømme fregatten for vann på skift.

SISTE: Fregatten og kranene er fremme ved Hanøytangen og fortøyes nå.

I løpet av natten ble flere hundre tusen tonn med stål slept nesten 30 kilometer på havet.

De to enorme kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz» hevet vraket av KNM «Helge Ingstad» til havoverflaten tirsdag og onsdag. Men før vraket kan løftes helt opp av vannet, måtte den fraktes til tryggere farvann.

Derfor slepte de to kranene vraket helt fra havaristedet i Hjeltefjorden til Hanøytangen.

– Det har gått veldig bra. Det var gode forhold på sjøen i natt, opplyser Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell torsdag morgen.

RUNE SÆVIG

Besetningen deltar

Det neste steget er å fortøye kranfartøyene på Hanøytangen. Det forventes å ta rundt fire timer.

Så skal fartøyet dreneres for vann. Sandberg opplyser at det er besetningen som var om bord på fregatten da den kolliderte som vil utføre dette arbeidet.

– Det er de som kjenner fartøyet best. De har fått god opplæring, og vil ha med seg pumper, sier hun.

Rundt 120 besetningsmedlemmer vil delta i arbeidet, og de vil arbeide på skift, rundt 20 personer av gangen.

Vanndreneringen vil ta mellom to og tre døgn, og «Helge Ingstad» vil plasseres på en lekter etter det.

Så skal lekteren seile videre derfra til Haakonsvern.

– Vi håper å være på Haakonsvern seinest søndag, sier Sandberg.

Rune Sævig

Rydder opp etter vraket

Fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet TS «Sola» 8. november 2018. Ulykken skjedde i Hjeltefjorden i Øygarden. Siden har vraket ligget kantret i fjæresteinene like ved Stureterminalen.

I morgentimene torsdag var minedykkekommandoen på plass i Hjeltefjorden for å starte opprydningsarbeidet på havbunnen.

De skal fjerne gjenstander og skrot som har forsvunnet ut av fregatten mens den har ligget kantret.

Fregatten var verd flere millarder, og var utstyrt med alt fra treningsrom til bibliotek.

Ventet bølger

Beslutningen om å flytte fregatten ble tatt onsdag morgen. Kranene og fregatten forlot havaristedet i Hjeltefjorden rundt klokken 20.30 samme kveld.

De ankom Hanøytangen rundt klokken 10 torsdag morgen.

Årsaken var at det er ventet store dønninger på havaristedet. Dønningene ville gjort den opprinnelige hevingsplanen for risikabel, ettersom de to kranbåtene «Gulliver» og «Rambiz» må ligge helt i ro under hevingen.