De to kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz» har arbeidet gjennom natten for å flytte fregatten til tryggere farvann. Forsvaret regner med å være fremme i 10-tiden.

Flyttingen av KNM «Helge Ingstad» fra havaristedet til Hanøytangen startet like før klokken 20.30 onsdag kveld.

Forsvaret meldte at det kunne ta 24 timer å tilbakelegge den nesten 30 kilometer lange ruten, men allerede nå nærmer fregatten seg Hanøytangen.

– Det har gått veldig bra. Det var gode forhold på sjøen i natt, og vi forventer å være fremme allerede i 10-tiden, opplyser Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell torsdag morgen.

Når kranbåtene og fregatten er fremme, vil det ta om lag fire timer å fortøye.

Beslutningen om å flytte fregatten til Hanøytangen ble tatt onsdag morgen.

Årsaken var at det er ventet store dønninger på havaristedet. Dønningene ville gjort den opprinnelige hevingsplanen for risikabel, ettersom de to kranbåtene «Gulliver» og «Rambiz» må ligge helt i ro under hevingen.

RUNE SÆVIG

Besetningen deltar

Det neste steget i hevingen vil være å drenere fartøyet for vann. Sandberg opplyser at det er besetningen som var om bord på fregatten da den kolliderte som vil utføre dette arbeidet.

– Det er de som kjenner fartøyet best. De har fått god opplæring, og vil ha med seg pumper, sier hun.

Rundt 120 besetningsmedlemmer vil delta i arbeidet, og de vil arbeide på skift – 20 personer av gangen.

Vanndreneringen vil ta mellom to og tre døgn, og «Helge Ingstad» vil plasseres på en lekter etter det.

– Vi håper å være på Haakonsvern seinest søndag, sier Sandberg.