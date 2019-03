Da kameraten ropte på ham fra innsiden av barnehagegjerdet, skal den lille gutten ha sprunget ut i veien.

Litt før klokken 09.00 mandag morgen ble politiet og ambulansetjenesten varslet om ulykken i Liavegen i Førde.

Faren skulle levere sønnen i Halbrend barnehage, da gutten ble påkjørt utenfor barnehagen.

Det er en rundkjøring like ved barnehagen og barne- og ungdomsskolen som ligger i nærheten av hverandre, og barna blir fraktet med biler og busser.

– Kaotisk og fullt

– Vanligvis er det fullt og kaotisk i området, når alle ungene i barnehagen og elevene skal leveres om morgenen av foreldre som kjører dem, sier politiets innsatsleder Gunnar Englund.

Han forteller at treåringen skal ha hoppet ut av bilen og begynte å springe over veien, da et annet barnehagebarn ropte på gutten.

En kvinnelig sjåfør i 30-årene som kjørte barn til skolen, kjørte på gutten.

Politiet

– Kjørte over leggene

– Hjulet på bilen har gått over begge leggene hans. Det høres dramatisk ut, men han var oppegående og illskrek, og det er et godt tegn, sier Englund som forteller at gutten har vært til røntgenundersøkelse.

Faren og den kvinnelige sjåføren hadde tatt med seg den skadede gutten inn i barnehagen, da politiet kom frem til stedet.

Avhører vitner

Politiet har opprettet sak, og skal avhøre faren, sjåføren og et eller to vitner til ulykken.

– Er førerkortbeslag vurdert?

– Per nå er det ikke det, men det vil bli vurdert av juristen i etterkant når vi har fått snakket med alle parter. Faren og sjåføren var ganske rolige, men var begge preget av situasjonen, sier politiets innsatslederen på stedet.

Gir ikke opplysninger

Englund har foreløpig ikke fått opplysninger om helsetilstanden til barnehagegutten.

På spørsmål fra BT, svarer kommunikasjonsrådgiver Per Marifjæren hos Helse Førde:

– Vi leverer ikke ut pasientopplysninger. Det har Helse Vest bestemt.