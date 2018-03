I Frp-kommunen Os traff vi ingen som vil savne justisminister Sylvi Listhaug.

– Jeg er fornøyd med at vi som et opplyst land markerer en grense for hva som tillates i den politiske debatten, sier Hans Marius Hauge (44).

Vi treffer Hauge på brannstasjonen i Os der han er på vakt med Espen Storum (30). Som brannfolk vet de naturligvis mye om brannslukking, men av en litt annen art enn det regjeringen har prøvd seg på de siste dagene.

Hauge mener Listhaug trådte over en grense da hun i Facebook-innlegget sitt anklaget Ap for å ta mer hensyn til terrorister enn landets sikkerhet:

– Hun kan ikke som justisminister gå til angrep på ett parti i en sak som et flertall på Stortinget har stemt ned og særlig ikke ved å anklage Ap for å støtte oppunder terrorister. Hvis statsministeren stiller seg bak henne, betyr det at Listhaugs uttrykker regjeringens holdning, og det er problematisk, resonnerer Hauge.

Kollega Storum har bare rukket å få med seg at Norge får ny justisminister. Han har feriert på andre siden av jordkloden.

Marita Aarekol

Janne Kyte og Jannike Vedholm

– Jeg hadde trodd at Erna ville stått last og brast med justisministeren sin og at Hareide til slutt bøyde av og støttet regjeringen, sier Janne Kyte (51).

Hun og kollega Jannike Vedholm (58) avslutter lunsjpausen utenfor rådhuset i Norges fremste Frp-kommune. Her var Terje Søviknes ordfører fra 1999 til han ble hentet inn som olje- og energiminister i desember 2016. I siste lokalvalg stemte fire av ti osinger på Frp.

Listhaug-historien ble diskutert i lunsjen på kommunehuset. Ifølge de to damene var flere på linje med dem.

– Ville dere vært mer fornøyd hvis utfallet ble at Hareide bøyde av?

– Ja, når først statsministeren valgte å stå bak statsråden og hadde bedt henne beklage, burde hun stått hele løpet, sier Kyte.

– Slik utfallet ble, fikk jo Listhaugs beklagelse ingen betydning, sier Vedholm.

Marita Aarekol

Hilde-Karin Boge Andersen og Nelly Boge

– Det var riktig av Listhaug å gå av. Mye bedre enn hvis hele regjeringen måtte gå, sier Hilde-Karin Boge Andersen (48).

Andersen er på kafé med sin mor Nelly Boge (72) og er glad for at Erna blir sittende.

– Ellers hadde det blitt en trist dag, sier Høyre-velger Andersen.

Nelly Boge liker dårlig stilen til Sylvi Listhaug:

– Hun går for hardt ut og sier ting som irriterer både velgere og motstandere.

– Generelt har hun gått ut forbi hva en minister kan tillate seg, supplerer Andersen.

– Er Frp svekket av denne runden?

– Sikkert ikke. Det er mange som støtter Listhaugs syn på innvandring og gjennom denne saken har hun markert det tydelig.

Marita Aarekol

Sjur Veim

– Hele saken er en trist affære, mener Sjur Veim (78).

– Jeg ønsker Frp ut av regjering og kommer aldri til å stemme Frp, selv om vår Frp-ordfører (Søviknes) har vært meget dyktig.

Veim er skremt av det han kaller grumset fra Høyre, som Listhaug saken har virvlet opp:

– Dette er de samme holdningene som fikk råde på 30-tallet og vi så jo hva det førte til. Det gjør meg redd, sier han.