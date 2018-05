Askøy-ordfører Terje Mathiassen (Ap) ser at problemene kan tårne seg opp for hjemkommunen.

– Vi har noen store utfordringer foran oss. Om vi ikke blir kvitt flaskehalsene, frykter jeg kaotiske trafikkforhold i morgen- og ettermiddagsrushet til og fra Askøy. Vi ser allerede klare tendenser med køer som blir lengre og lengre.

Flaskehalsene han tenker på er Askøybrua, Olsviktunnelen, samt hurtigbåten mellom Kleppestø og Strandkaien.

Kapasiteten sprengt på broen

– Over broen er det mulig å få laget et tredje felt som kan være åpent vekselvis i morgen- og ettermiddagsrushet. Om dette blir gjennomført, må det bygges gangvei på utsiden av broen, sier Mathiassen.

Askøy-ordføreren tror imidlertid ikke at dette er noen god løsning på sikt.

– Effekten blir neppe særlig stor ettersom det kun er ett felt i hver retning i Olsviktunnelen. Vi vil trenge to felt i hver retning og ny bro for å kunne løse de trafikale utfordringene Askøy står overfor. Alternativet til ny bro er en solid satsing på kollektivløsninger.

Ifølge ordføreren er makskapasiteten på Askøybrua 1500 kjøretøy pr. time.

– Køene viser at vi ligger godt over makskapasitet nå i rushtrafikken. Kapasiteten er med andre ord allerede sprengt.

Eirik Brekke

– Trenger tre hurtigbåter

Når det gjelder kollektivtilbudet på sjøen er ordføreren overbevist om at dette er fremtiden.

– Vi må få flere til å reise kollektivt med båt. Det vi ser for oss er at man setter inn to batteridrevne båter mellom Askøy og Bergen. I tillegg mener vi at det trengs en tredje båt som kan samle opp reisende fra steder som Erdal, Byneset ved Askøybrua og Marikoven.

Mathiassen mener det også er naturlig å knytte et hurtigbåtsamband til Ågotnes i Øygarden.

– Sjøen ligger der. Vi trenger ikke bybaneutbygging til flerfoldige milliarder slik som til Fyllingsdalen, men vi trenger statlig støtte til å få på plass miljøvennlige hurtigbåter som kan bli sjøens bybane. Her forventer vi at regjering og storting ser oss øyboere også. Ikke bare dem som bor innenfor Bergen kommunes grenser.

Eirik Brekke

Vil ta betalt for parkering

Det sentrale kollektivknutepunktet på Askøy er Kleppestø. I februar ble en ny plan for området vedtatt. Nå utreder kommunen om man skal ta betalt for parkering der dagens hurtigbåt og busser møtes.

– Saken om parkeringsavgift i Kleppestø er nå under oppseiling, og vi registrerer at det er protester. Min oppfatning er at vi ikke kommer utenom betaling. Vi trenger penger for å utvikle Kleppestø. Det vi ser for oss er at folk betaler fem – ti kroner om dagen for å stå parkert, og at dette kombineres med kollektivbillett med buss eller båt, sier Mathiassen.

– Sterkt beklagelig

Sist uke skrev BT at planene for en batteridrevet hurtigbåt fra 2019 ikke lenger er aktuelle. Til dette sier ordføreren:

– Det er sterkt beklagelig at båten ble skutt ut i tid. Nå må fylkeskommunen gripe tak i planene og få opp igjen arbeidet med el-båten. Jeg synes det er viktig at arbeid med utvikling av teknologisk løsning blir knyttet til sambandet Askøy-Bergen.

Askøy-ordføreren er veldig spent på om staten i revidering av Byvekstavtalen vil være med på en styrking av kollektivtilbudet.

– Revidering av Byvekstavtalen starter i juni og tar for seg hvordan omegnskommunene kan bidra til nullvekstmålet på personbiltrafikk inn mot Bergen. Her er det en jobb å gjøre, sier han.

Arne Edvardsen

– Bilen fremtiden

Askøy-rådmann Eystein Venneslan er i gang med å utrede det fremtidige trafikkmønsteret i kommunen. En første skisse er ventet til sommeren.

– Det viktigste er å øke båtkapasiteten. Hver gang vi har økt kapasiteten har båten blitt full. Askøy kommune har mange eneboliger og vi kommer nok aldri utenom at bilen er fremtiden for innbyggerne, sier Venneslan.

Han mener at det først og fremst er trafikken inn til Bergen som må over på kollektivløsninger.

– Derfor trenger vi flere innfartsparkeringer som kan samle opp personbiltrafikken og få trafikantene over på båt og buss. I tillegg bør også Askøy bygge tettere for å legge forholdene bedre til rette for kollektivløsninger. Det må bo flere folk rundt bussholdeplassene. Da kan også busstilbudet bli bedre. Fortetting ser vi på nå i forbindelse med kommuneplanens arealdel, sier Venneslan.