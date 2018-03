Kvamskogen og Myrkdalen og Voss og Geilo får konkurranse i år. Sjeldan har Vidden og Byfjellene pynta seg finare til påske.

Ei siste snøbye feiar hissig over landskapet. For liksom å stappa vårlengten attende der han høyrer heime. Framleis er det vinteren som regjerer på Vidden.

Knut Strand (71) har vore her før. I 1970 overtok han familiehytta Breidablik (bygd i 1905) like innanfor Ulriken. Det er minst 20 år sidan han har opplevd maken til snøtilhøve.

– Vi hadde eit klimaskifte rundt 1987. Sidan den gongen har vintrane vore annleis, seier Strand.

No gjenopplever han påskelivet, slik han kan hugsa det.

Elias Dahlen

Skikkeleg byfjellspåske

Han baksar seg fram dei siste metrane gjennom nysnøen. I pulken har han mat og forsyningar for heile påskeveka. Til seg sjølv, kona Anne Randi Skirbekk og hunden Isi. På 20 kvadrat skal dei kosa seg. Ingenting er finare enn ei skikkeleg byfjellspåske, og denne teiknar til å bli den finaste på lenge.

Elias Dahlen

Elias Dahlen

Det finst mange hytter på Byfjellene. Dei fleste står tomme. Byfjellspåske ser ut til å vera for dei spesielt interesserte. Sindre Opheim og Kristian Nydalen har slege seg ned på Turnerhytten. Dei er hyttevaktar og jobbar dugnad på den finaste plassen dei kan tenkja seg å vera. Det einaste dei saknar, er selskap. I ruskevêr er det langt mellom dei som vågar seg opp.

– No har vi brukt nokre dagar på å få laus isproppane i avløpssystemet, og på kveldstid har vi kost oss med god mat og drikke. I går hadde vi pinnekjøt til middag. Og så har vi varma hytta skikkeleg godt opp. Til glede for ein familie frå Oslo som kvart år leiger seg inn for å feira påske her, fortel Opheim.

Elias Dahlen

Håper på godt besøk

Utanfor held Nordalen på med å rydda snø. Framleis driv lette fjoner inn frå aust. På englepust kjem han flytande og daler ned i tunet, der haugane ligg meterhøge frå før. Hyttevaktene håpar på godt besøk gjennom påskeveka, for sjølv om hytta er utleigd, vil ho vera open for dagsgjester.

Himmelen er høgare no, og snart er meteorologane sitt løfte om godvêr litt meir enn berre tomt preik. Frå nordaust kjem høgtrykket sigande, blått og kraftfullt. Allereie ligg Bergsdalsfjella og Kvamskogen bada i sol, medan skyene trekkjer ut over ope hav og held fram med å sleppa si last der.

Elias Dahlen

Elias Dahlen

Det var meir enn berre eit kosmetisk lite drys som nett passerte. Nysnøen har transformert heile platået og revitalisert Vidden til noko som liknar på eit pudderparadis av beste midtvinterformat. Vi er dei første til å setja spor i dette jomfrulandskapet. Med andakt glir vi, over ei frosen myr, ned i eit søkk, fram på ein kant, til utsyn over by og hav. Takksame over sjansen vi har fått.

Men lenge får vi ikkje ha det i fred. Fersk snø, og framifrå skiføre, på Vidden gjer med folk, det ei fjøsdør på gap gjer med kyrne om våren. Gjer dei yre og kåte og leikne. Det går ikkje meir enn nokre minutt frå sola fløymer, til dei dukkar opp, til ferske spor blir sett over haug og hammar. Til liv og farge blir sett på Vidden.

Elias Dahlen

– Kan ikkje hugsa liknande

I flokken av smilande fjes dukkar Johan Giertsen opp. Jusprofessor, valekspert og litt til, men aller mest ski- og byfjellsentusiast.

– Dette er noko eg kjenner at eg må gjera med ærefrykt. Å setja spor i dette landskapet. Det må gjerast med omtanke, seier Giertsen før han glir varsamt vidare inn i kunstverket.

Han har gått her sidan han var ein neve stor, men kan ikkje hugsa liknande.

– Aldri! Eg vil seie aldri!

Det er som om alle makter har gått saman for å stella til ei påskehøgtid bergensarane skal få bal med å gløyma.

Elias Dahlen