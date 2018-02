Statens vegvesen og Bergen kommune er i gang med å forberede oppføringen av 13 bomstasjoner ute i bydelene. Sjekk kartet nede i artikkelen for å finne ut nøyaktig hvor bomstasjonene kommer.

Som kjent er byrådet blitt enige med regjeringen om en ny byvekstavtale som skal finansiere samferdselsutbyggingen i bergensområdet de kommende årene. Staten tar 50 prosent av regningen, mens bilistene betaler den andre halvparten med bompenger.

For å få råd til alle prosjektene som skal gjennomføres, måtte man enten satt opp bompengeprisen, eller økt antallet bomstasjoner. Partene i byvekstavtalen ble enige om det siste:

– Vi har vært opptatt av å se på rettferdighetsprinsippet når vi har jobbet frem denne avtalen. Bosettingsmønsteret er annerledes i dag enn da bomstasjonene ble satt opp. Istedenfor å øke prisene, må flere nå dele på utgiftene. Samtidig får vi inn at dem som forurenser mest, må betale mest, sa byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti da avtalen ble kjent i fjor vår.

Dra og zoom deg inn i kartet (bruk +/- knappene) for å se nøyaktig hvor vegvesenet vil plassere de nye bomstasjonene. Kilde: Statens vegvesen

Setter opp

Statens vegvesen er nå i gang med arbeidet med å sette opp de nye bomstasjonene, og har sendt kommunen flere søknader om byggetillatelser. I søknadene kommer det nå frem nøyaktig hvor man kommer til å sette opp de faktiske bodene i bydelen.

Fakta: Her kommer stasjonene Tellevikveien før Salhus. Arnavegen, på vei inn mot rundkjøringen i Vågsbotn. Åsamyrane, like etter avkjørselen fra Vågsbotn. Åsaneveien, motorveien like før Ikea. Lyderhornsveien, like før rundkjøringen ved Vestkanten. Sotraveien, like før tunnelinnslaget i motorveien etter avkjørselen til Loddefjord. Straumeveien, like før rundkjøringen ved Krambua før Fjøsangerveien. Hardangervegen ved Grimevatnet. Fritz C. Riebers vei. I motorveien ovenfor Skjoldabukta. Steinsvikvegen, like ovenfor Steinsvika. Fanavegen, etter avkjørsel fra motorveien mot Skjold. Flyplassvegen, like før Skeievatnet. Skagevegen, like før Møsåsen. Bergen sentrum, i Småstrandgaten. Bergen sentrum, på Strandkaien.

Prosjektleder Roy Jakobsen i Statens vegvesen forteller at de jobber med få på plass to kontrakter for bomstasjonene i disse dager. Den ene kontrakten tar for seg det tekniske, dem som skal levere autopassystemet. Den andre handler om grunnarbeidet, sette ned grunnmuren for stasjonen og det tekniske utstyret for portalen.

Bestillingen vegvesenet har fått fra byrådet er at de nye stasjonene skal være oppe og gå innen første januar 2019.

– Er dere i rute til å klare dette?

– Det er et enormt press på oss for å få det til. Men det ser ut til at det skal gå greit, svarer han.

Fakta: Dette blir de nye takstene Elbil: Gratis inntil elbilandelen når 20 prosent, deretter 10 kroner (20 kr i rushet).

Bensin/hybrid: 23 kr (48 kr i rushet)

Diesel: 28 kr (53 kr i rushet)

Tunge kjøretøy, Euro 6: 35 kr (70 kr i rushet)

Euro 5 og eldre: 65 kr (115 i rushet)

Vil ikke fungere

Leder av Folkeaksjonen mot flere bompenger i Bergen, Trym Aafløy, har tatt en titt på de nye plasseringene av bomstasjonen. Han fremstår ikke spesielt fornøyd med det han ser.

– Det jeg ser her er at det vil bli stasjoner overalt hvor man kjører innenfor Bergen kommune.

Aafløy mener kommunen og staten undervurderer folks evne til å legge om reisevanene sine.

– Folk gjør alt de kan for å kunne betale mindre. Hvis du er i nærheten av en bomstasjon om morgenen så ser du folk stoppe opp og vente foran bommen i flere minutter for å slippe den høyeste taksten.

Aksjonslederen mener folks vilje til å endre reisevaner, samt den store økningen i elbiler, vil påvirke inntektsgrunnlaget i bompengepakken negativt. I dag kjører nemlig elbiler gratis. I det andelen elbiler passerer 20 prosent i bomringen, skal disse betale halv pris. Det tror ikke Aafløy blir nok. Hva politikerne vil gjøre da, vil han ikke forutsi.

– Men de vil trolig få inn mye mindre inntekter enn det som er budsjettert. Budsjettene vil rett og slett svikte.

Mer engasjement

Folkeaksjonen mot flere bompenger i Bergen hadde flere markeringer i fjor, med koordinerte aksjoner og demonstrasjonstog. Den siste tiden har det ikke vært så mange aktiviteter. På Facebook-gruppen har flere av medlemmene etterlyst mer engasjement i aksjonen. Aafløy sier man trenger et konkret formål å rette seg mot når man skal gjennomføre aktiviteter.

– Det jeg ser frem mot nå, er neste kommunevalg. Hvis man ikke er fornøyd med de beslutningene som er tatt av dagens politikere, så er det fint nok å gi en like på Facebook, men det eneste som kan føre til endring er å stemme på andre politikere og andre partier.

– Det er et solid flertall bak den avtalen som er inngått med staten?

– Avtalen med regjeringen kan endres. Og den må endres. Dette er ikke bompenger lenger, det er en ren bilistskatt. Bompenger er noe som brukes for å bygge et veiprosjekt, og så fjerner man stasjonene når det står ferdig, slik de gjør på Voss.