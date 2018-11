Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) er bekymret over det faglige grunnlaget som ligger bak hans egen regjerings beslutning om å dekke til Fedje-ubåten.

Denne uken ble det klart at KrF støtter regjeringens budsjettforslag om å dekke til Fedje-ubåten. Dermed er saken i prinsippet avgjort.

Noen nekter imidlertid å gi seg, og torsdag reiste en større delegasjon anført av Fedje-ordfører Stian Herøy (Sp) til Oslo for å møte Hordaland-politikerne på Stortinget.

Med i følget var blant andre professorer fra Universitetet i Bergen. De advarte mot å ta for lett på risikoen for at kvikksølvet kan lekke ut.

– Tsjernobyl og Fukushima har vist at lite sannsynlige hendelser kan skje, sa Matthias Kaiser, professor og senterleder ved Senter for vitenskapsteori

– Et jordskjelv kan skape hull i fyllingen. Selv om faren for det er lav, så er det betydelig jordskjelvaktivitet i dette området, advarte Anders Goksøyr, professor ved Institutt for biovitenskap.

– Dere må ta inn over dere at dette er verdens største punktkilde for kvikksølv. Vi snakker om en enorm miljøkatastrofe om det slipper ut, utbasunerte Einar Sletten, professor emeritus ved Kjemisk institutt.

Fakta: Tildekkingen av Fedje-ubåten «U-864» Kystverket har det faglige ansvaret for ubåten, og har konkludert med at tildekking er det rimeligste og tryggeste for miljøet. De mener å kunne dokumentere at et cirka metertykt lag med sand, grus og stein over det forurensede området vil hindre all lekkasje av kvikksølv i 3400 år. Også etter så lang tid vil lekkasjen bli helt minimal, mener de. Tildekkingen er kostnadsregnet til 335 millioner kroner totalt. Aksjonsgruppen for heving av vraket, og deler av miljøbevegelsen, har gått hardt ut mot disse konklusjonene. De mener beregningene ikke er til å stole på.

Konsulenter

Totalt var tolv stortingsrepresentanter på plass for å høre på delegasjonen fra Fedje. Budskapet de serverte var svært kritisk mot konsulentselskapene som regjeringen har brukt før de konkluderte med å dekke til ubåten.

Blant annet ble det konkludert med følgende:

Den langsiktig risikoen og usikkerheten ved tildekking er for dårlig vurdert.

Såkalte «verstefall-scenarioer» er ikke vurdert på en tilstrekkelig faglig, god måte

Den kortsiktig risikoen ved heving er overvurdert og blitt tillagt for stor vekt.

I møtet stilte professor Anders Goksøyr spørsmål ved hvor myndighetene hadde hentet informasjonen sin. Svaret hadde han selv:

– Den kommer fra konsulentselskapene. Pengene har gått til konsulenter, ikke til faglige vurderinger.

– Sterke vitnesbyrd

Blant de tilstedeværende stortingsrepresentantene ble budskapet godt mottatt. Få tok utrederen, det vil si Kystverket, i forsvar.

– Dette var veldig sterke vitnesbyrd. Jeg er utrolig overrasket over det informasjonsgapet som tilsynelatende er her. Mellom det som kom frem på Fedje og det som blir presentert her, sa stortingsrepresentant Ove Trellevik (H).

Møtet han viste til var tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens besøk på øyen tidligere i år. Da varslet han at saken skulle avgjøres i statsbudsjettet.

– Det vi ser er et stort faglig gap mellom det Kystverket har levert for politikerne og det kunnskapsmiljøet mener er mulig. En rekke ting jeg tar med meg fra møtet er svært urovekkende, sa Trellevik, som er leder for hordalandsbenken på Stortinget.

Ble satt sjakk matt

Fedje-ubåten har plaget skiftende regjeringer det siste tiåret. På møtet var også to stortingsrepresentanter som spilte en sentral rolle under den rødgrønne regjeringen.

– Jeg var veldig involvert da det i 2012 ble bestemt å se på heving på nytt. Da satt jeg med den samme uroen rundt de faglige anbefalingene, fortalte SV-leder Audun Lysbakken.

Han uttrykte forståelse for at en fra utsiden kan oppleve den politiske behandlingen frustrerende, men oppfordret de fremmøtte også om å forstå hvor vanskelig saken er for dem som sitter med ansvaret.

– Å gå inn for heving mot faglige råd er krevende. Det er vanskelig for en statsråd å gå inn for noe det er stor faglig risiko knyttet til, sa Lysbakken og la til:

– Vi lover ikke heving, men vi mener saken må ses på nytt igjen.

Med på møtet var også Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane. Hun nikket aktivt da professorene kritiserte konsulentene.

– Jeg satt i regjering da vedtaket ble gjort. Det var fryktelig vanskelig. Når du får faglige råd, sitter du sjakk matt, sa hun.

Navarsete la også til at «Finansdepartementet jobber beinhardt mot planene». Hun oppfordret aktørene om jobbe videre med «å oppheve myten om risikoen ved heving».

– Det vil gjøre at en kan ta et stort steg fremover.

Håper på ny høring

Alt tyder på at tilhengerne av heving av ubåtvraket med 67 tonn kvikksølv om bord, allerede har tapt saken. Regjeringen og KrF er nemlig enige om tildekking. Blant opposisjonspartiene jobber en imidlertid med å få til en ny høring.

– Vi må velge hvem vi skal tro på. Det er ikke så lett. En høring er det steget vi kan ta nå. Jeg håper vi kan samle oss om det, sa Magne Rommetveit (Ap).

Den mest kritiske røsten på møtet var Høyres Torill Eidsheim. Hun viste til at det var arrangert høringer før, og lurte på hvorfor en ikke allerede da klarte å få belyst det som tre professorene kom med av informasjon på torsdagens møte.