Statsminister Erna Solberg fekk så hatten passa av sine eigne. Laurdag møtte fleire tusen bergensarar opp på Torgallmenningen for å forsvare dagens abortlov.

Parolar, slagord, gamle kampsongar. Det var 1970-talsstemning på Torgallmenningen laurdag ettermiddag.

Fleire tusen, dei fleste kvinner, hadde møtt opp på «Ikke rør abortloven»-demonstrasjonen i Bergen.

– Hei, Erna! Korleis synest du dette går, ropte Jette Christensen frå scena og såg utover folkehavet.

Ap-politikaren heldt ein personleg appell til statsminister Erna Solberg.

– Dette er din by, dine folk, dine jenter! Torgallmenningen seier nei til det du driv på med. Du forhandlar om vår fridom. Det finn vi oss ikkje i. Erna, skjerp deg!

– Det burde Erna skjønne

Erna Solberg var ikkje der, men fekk passet sitt påskrive av den eine appellanten etter den andre. Same år som abortlova fyller 40 år, har statsministeren lagt abortlova i potten for å få KrF med i regjering.

Ho har sagt seg villig til å endre paragraf 2c, som opnar for seinabort dersom barnet kan få alvorleg sjukdom, samt å forby tvillingabort.

Reaksjonane har vore sterke. Laurdag var det nær 30 demonstrasjonar over heile landet.

Mange frammøtte på Torgallmenningen hadde demonstrert for fri abort mange gonger før, som SV-politikaren Ågot Valle.

Andre debuterte, som Tuva Oline Morvik Håland.

– Som kvinne burde Erna Solberg skjønne at ho ikkje må røre abortlova for å få viljen sin, sa 16-åringen.

– Det er ikkje riktig å bruke abortlova som forhandlingsmiddel, meinte venninna Mari Kvamsdal.

Vil ikkje tilbake til nemndene

Gynekolog og fødselslege Agnethe Lund har jobba med kvinnehelse og abort i 14 år. Også ho heldt appell i Bergen sentrum.

– Eg har møtt hundrevis av kvinner som har begjært svangerskapsavbrot og vore medisinsk ansvarleg for like mange abortar. Ikkje ein gong har eg tenkt at dette hadde vore betre om eg fekk bestemme over kvinna sitt liv i ei nemnd. Ikkje ein gong, gjentok Lund til stor applaus.

Marita Aarekol

– I dag treng ikkje ei kvinne å vise til sin livssituasjon eller psykiske tilstand. Det er nok at ho har vurdert situasjonen. Men Erna meiner at ei nemnd er betre i stand til å bestemme over fosteret og kvinna sitt liv. Blir paragraf 2c fjerna, er vi tilbake i den tida då kvinner måtte ynkeleggjere seg og i verste fall lyge for å få innvilga abort.

– Ein ny generasjon

Ei lang rekkje organisasjonar, frå FrPu til Den norske jordmorforening hadde slutta seg til demonstrasjonen i Bergen.

– Vi skulle ha stått her og feira abortlova, men i desse hestehandlartider ser vi at våre lenge tilkjempa rettar ikkje lengre er sjølvsagde. Om KrF får viljen sin gjennom, stoppar dei ikkje ved paragraf 2c. Dei vil heile den sjølvbestemt aborten til livs, sa Anne Watson frå Kvinnegruppa Ottar

Torild Pedersen var ein av gjengangarane. Det bar også parolen hennar bod om: «Kor mange h ... ganga ska æ være nødt til å gjøre det her?»

– Eg har demonstrert i 40 år. Kvar femte eller tiande år står vi her, om og om igjen, sa Pedersen oppgitt.

– I dag har eg gått gjennom folkemengda, men berre sett to kjende fjes. Er ikkje det flott?

– Kva meiner du?

– Det er så mange unge, ukjente fjes. Ein ny generasjon har overteke. Det er så flott, sa 60-åringen.