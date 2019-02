Tre menn ble mandag varetektsfengslet etter drapet på Said Bassam Chataya (28).

De tre mennene blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og delvis isolasjon.

Det opplyste politiadvokat Trond Eide på en pressekonferanse på politihuset mandag kveld.

En er drapssiktet, mens to er siktet for psykisk medvirkning, men ikke for dødsfølgen, ifølge Eide.

Rune Sævig

– Har funnet drapsvåpenet

Han opplyste at politiet har beslaglagt en kniv, som politiet mener er drapsvåpenet.

Politiinspektør Tore Salvesen sa at rundt 20 etterforskere arbeider med saken, og at politiet har bedt om bistand fra Kripos.

– Vi har fortsatt fokus på hva som skjedde, hvorfor det skjedde og hvem som var involvert, sier Salvesen.

Salvesen ønsker ikke å begrunne hvorfor politiet bevæpnet seg under rettsmøtene i Bergen tingrett mandag, utover at det var gjort ut fra en sikkerhetsvurdering.

Slik var de dramatiske minuttene

Klokken 21.29 fikk politiet melding om slagsmål ved Circle K-stasjonen i Solheimsviken.

Det opplyste politiinspektør Tore Salvesen på en pressekonferanse mandag kveld.

– Det var ikke meldt om skade eller bruk av gjenstand, sa han.

21.33: politiet får melding om knivstikking.

21.36: Første patrulje er på stedet. En av politibetjentene har såkalt medic-utdannelse.

21.37: Den skadde legges i politiets cellevogn.

21.45: Den skadde er på Haukeland.

22.20: Han erklæres død.

Mens den skadde ble kjørt bort fra bensinstasjonen, arbeidet en rekke patruljer på stedet, blant annet med å sikre stedet og pågripe mistenkte.