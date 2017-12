Fire vêrstasjonar i Hordaland fekk over 100 millimeter nedbør.

Klokka 17.44 melder Meteorologisk institutt at ekstremvêret «Birk» er ferdig.

– Birk har gitt seg. Han har bøtta ned 100–150 millimeter vatn fleire stadar, og mange vestlendingar er ramma av flaum og ras. Det vil framleis kome nedbør utover kvelden og natta, men vi ventar ikkje lenger ekstreme verdiar, skriv meteorologane på Twitter.

Desse vêrstasjonane i Hordaland fekk over 100 millimeter nedbør i uvêrsdøgnet:

Gullfjellet: 164,6 mm

Fossmark: 146, 4 mm

Kvamskogen: 130,9 mm

Sædalen: 115.7 mm

– Om det regner 60–70 millimeter i løpet av eit døgn er det snakk om mykje nedbør. Sammenlikna med det, er desse verdiane ekstreme, seier meteorolog Kristin Seter, etter at målinga vart publisert på Twitter.

– Alt for mykje vatn

Uvêret skapte mykje arbeid for brannmannskapa i Hordaland.

– I natt har det vore altfor mykje vatn, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik hos Bergen brannvesen laurdag morgon.

Frå klokka 20 fredag kveld til kl. 04 natt til laurdag var dei ute på 77 oppdrag i Bergen – alle relatert til det ustanselege regnvêret.

– Vi var ute med alt vi hadde. Ein del fekk nok ikkje den hjelpa dei skulle ønskt seg, seier Drotningsvik.

Verst var forholda i området oppe ved Starefossen, og nedover Fjellsiden mot Kalfaret og Fløen.

Like før klokka 21.00 opplyser Drotningsvik om at brannvesenet har hatt rundt 50 oppdrag i løpet av dagen i dag.

– Det er som regel snakk om vatn i kjellarar, seier han.

Følg vær- og trafikkmeldingane utover dagen her i Været direkte

Mange kjellarar fulle

– Rimeleg mange kjellarar har vorte fylte med vatn i natt. Vi har prøvd å leie det vekk så godt vi kunne. Men sluk har kome opp inne i husa, og elver og bekkar har runne over, seier Drotningsvik.

Brannvesenet kalla ut mannskap til to ekstra bilar fredag kveld. I tillegg stilte Sivilforsvaret opp med ti mann i Bergen ut på natta. Også kommunen har hatt større mannskap i sving gjennom natta.

Vegar Valde

Naboar med stor innsats

Også i Amalie Skrams veg i Sandviken var situasjonen på eit tidspunkt dramatisk, ifølgje brannvesenet.

– Fleire hus var lenge truga av vatn der ute. Naboar var ute og jobba, og gjorde ein fantastisk innsats. Vatnet rann over Amalie Skrams veg og ned mot Gjensidige-garden, seier Drotningsvik.

Han hadde laurdag morgon ikkje oversikt over skadeomfanget.

– Inntrykket er at det er mest vanlege kjellarar som har vorte fylte med vatn, og ikkje så mange leilegheiter, seier vaktkommandøren.

I parkeringsanlegget under Åsane senter jobba Sivilforsvaret i natt og utover formiddagen med å pumpe ut vatn. De fekk unna 5000 liter i minuttet.

Rune Sævig

Beboeren i Fredlundveien 32 og 47 fekk også fylt kjellarane sine med vatn.

– Det er tredje gongen i år, seier Vibeke Janice Johansen, og viser korleis vatnet har trengt inn i dei fleste kjellarbuene.

Førebels har korkje ho eller andre bebuarar i dei to blokkene oversikt over kor mykje som er øydelagt. Men ein kan sjå i buene som er opne at madrassar, møblar og utstyr som har stått på golvet er vått. Sjølv har Johansen fått øydelagt ein sofa.

Det er Bergen kommune som eig dei to bygga.

– Eg har ringt Vaktsentralen i kommunen fleire gonger om at dette er noko som gjentek seg med slikt vær, seier Johansen.

Rune Sævig

Ekstremvarsel i morgontimane

Også i fleire andre kommunar på Vestlandet har nedbørsmengdene skapt problem natt til laurdag. Både frå Sotra, Hardanger og Nord-Hordaland kom det meldingar om flaum og oversvømmingar.

Vegar Valde

Femte våtaste siste 100 år

Alt laurdag morgon var det klart at «Birk» også har levert ein rekord: Ved målestasjonen på Florida i Bergen er det sett ny rekord for døgnnedbør for desember, med 93,9 mm. Den førre var frå 2004, og var på 89,7 mm.

Også målt mot alle andre månader hevdar det siste døgnet seg godt: Vêrentusiast Robert Næss’ statistikk viser at dette har vore det femte våtaste døgnet i Bergen dei siste 100 åra.

Sist det kom så mykje regn, var for tolv år sidan – 14. september 2005.

Tryg melder om skader

2211-tipsar

Forsikringsselskapet Tryg hadde laurdag ettermiddag registrert kring 40 skademeldingar etter «Birk», dei fleste i Bergensområdet.

Ingen av desse er større skader.

– Men skademeldingane strøymer på og vi ventar at talet vil stige ein del utover ettermiddagen, kvelden og kanskje morgondagen, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgivar i Tryg Forsikring.

Det er stort sett vasskadar som følgje av dei store nedbørsmengdene som er registrert.