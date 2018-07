Birte Nikøy i Askvoll fikk seg en overraskelse da hun åpnet inngangsdøren til huset. En hoggorm kom krypende mot henne.

– Vi har ikke sett hoggorm her før og hadde i hvert fall ikke forventet å møte en orm på husbesøk, sier Trond Sætren, som er tømrer.

Paret bor i byggefeltet Røyset i Askvoll med rundt 20 nabohus.

Mange barn utendørs

– Det er jo en del unger som leker utenfor husene, så dette var ikke noen kjekk observasjon. Nå blir det å følge mer med på hva som beveger seg rundt husene. Selv har vi tre unger fra før. Den fjerde kom i går.

– Javel, gratulerer! Da er vel hoggormopplevelsen glemt?

– Jo, jeg er på sykehuset nå og tar meg av den nyankomne gutten sammen med mammaen. Men, saken er blitt litt snakkis i nabolaget. Det skal være flere som har observert orm, sier Sætren.

– Alle dører blir lukket

Tømreren var selv på jobb da samboeren møtte en orm i døren.

– Det ble litt oppstandelse da det skjedde, men heldigvis kom faren hennes og fikk fjernet ormen. For ettertiden vil alle inngangsdører bli lukket her i huset, sier Sætren.

Førsteamanuensis og hoggormekspert Dag Dolmen ved NTNU sier at det ikke er vanlig å få huggorm på husbesøk.

– Dette er nok en tilfeldighet. Det er sjelden vi hører hoggorm er på vei inn i hus eller har tatt seg inn i hus. Sannsynligvis har den lagt og solt seg utenfor inngangen, så kanskje den har trukket inn mot huset av ren nysgjerrighet, sier Dolmen.

Mye hoggorm i år?

– Er det spesielt mye hoggorm i år? Det meldes om flere mennesker som er bitt enn det som er vanlig?

– Det finnes ikke noe som heter hoggormår. En stor huggorm kan føde opp til 20 unger annethvert år, men rundt 15 av dem vil dø av kulde som er ormens største trussel.

Ifølge Dolmen er antall hoggorm stort sett konstant.

– At flere folk blir bitt har sammenheng med at både folk og hoggorm er ute i naturen samtidig, men at flere mennesker er på tur i det fine været.

I juni i år fikk Giftinformasjonen 105 henvendelser om akutte og kroniske eksponeringer for hoggorm hos mennesker, sammenliknet med 52 henvendelser i juni i fjor.