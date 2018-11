Sotrabrua vil «ligge på kanten for stenging» denne helgen, sier statsmeteorolog.

Politiet måtte overvåke situasjonen på Sotrabrua i flere timer lørdag, etter at sterke vindkast førte til trafikkuhell.

På det meste ble det registrert vind på opp til 25 m/s i kastene inn mot Sotrabrua lørdag ettermiddag.

Flygende planker og tilhengerkrasj

Trafikkoperatør John Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen forteller at det har vært flygende planker, tilhengerkrasj og en mopedist som trengte politiassistanse i vinden på broen.

Vinden var ikke kraftig nok til å stenge broen, men etter flere hendelser valgte politiet å overvåke situasjonen forløpende frem til klokken 17.

Mopeder, motorsykler og kjøretøy med hengere ble tidvis stanset og nektet å passere på grunn av vindkastene, opplyser Vegtrafikksentralen.

– Ligger på kanten for stenging

Vindkastene kommer ikke til å løye ved Sotrabrua med det første. Den kommer til å ligge «helt på kanten for stengning» denne helgen, forteller statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

– Nå er det en del lavtrykksaktivitet og sønnavind. Ut på kysten ligger det på liten storm, men det får du ikke i Bergen. Sotrabrua ligger helt på grensen for denne aktiviteten, og situasjonen kommer til å holde seg nokså uendret fra slik den er nå, sier Løvdahl.

Han oppsummerer været med at det blir vindfullt, grått og med tidvis nedbør helt frem til søndag kveld.

– Men det vil også være forholdsvis mildt. Temperaturen vil ligge på rundt ti grader denne helgen, sier statsmeteorologen.

Rekordhøst

At Bergen rammes av værkrefter har vært et gjennomgående tema i høst. Rekordene har stått i kø: nedbørsrekord i september, nedbørsrekord over en tremånedersperiode med 1405,4 millimeter nedbør og kaldeste oktobernatt på 21 år.

Eirik Brekke, arkiv

Været satte fantasien i gang hos forfatter Frode Grytten. Han oppsummerte Bergenshøsten slik:

JA, REGN. Regnet, ja. Drypp. Dropp. Dryppeti-dropp. Regnet er byrjinga. Regnet er slutten. Regnet fell hardt over denne byen her, regnet som har dratt deg ned, ned, ned. Regnet er Stig Holmås. Regnet er Cecilie Løveid. Regnet er Store P. Regn. Regn. Regn. Regnet er Bergens evige byrådsleiar.