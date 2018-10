Politiet har nå frigitt navnet på mannen som døde da en båt gikk ned i Gloppefjorden lørdag kveld.

Det var Asbjørn Langlo som omkom i forliset. Den 34 år gamle mannen fra Gloppen var sammen med tre kamerater på en fisketur, da ulykken skjedde mens de var på vei hjem igjen til Sandane.

Etter ulykken forklarte politioverbetjent Nils-Ove Roset at båten begynte å ta inn vann, og at de ikke greide å lense.

– Måtte ta en beslutning

– Like før båten sank, valgte alle fire å hoppe over bord og legge på svøm mot land. Det var en dramatisk opplevelse for dem. De måtte ta en beslutning og handle kjapt da båten var på vei ned. Så var det én som ikke klarte det, fortalte politioverbetjenten til Bergens Tidende.

Båten sank ca. 150 meter fra land. Det var grov sjø, store bølger og mørkt da ulykken skjedde.

Leteaksjon

Asbjørn Langlo ble meldt savnet etter forliset ved Devik.

Store letemannskaper med helikopter og båter var raskt på plass etter at politiet ble varslet om ulykken klokken 18.52 lørdag kveld.

Funnet omkommet

Den omkomne ble funnet ved 01.30-tiden natt til søndag ved hjelp av undervannskamera.

– Dette er en hendelse som går veldig inn på alle, slår politioverbetjent Roset fast.

Saken blir etterforsket som en ulykke.

– Det er ikke sannsynlig at det blir satt i gang søk etter båten. Det var veldig strøm og blåste sånn, og det er mer enn hundre meter dypt der ulykken skjedde, sier Roset.

Fiskebåten er en ARVOR 215 AS/2011- modell.