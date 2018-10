Torsdagens varmerekord i Bergen er den siste i en lang rekke. Her er det elleville væråret – så langt.

Det har haglet med værrekorder i år. Vi har sprengfyrt, svettet, fått vann i kjellerne, og sett åkre og hager tørke inn.

Og i vinter strevde mange med å finne igjen hyttene sine under all snøen på Kvamskogen og andre lavtliggende fjellområder.

– Det har vært et spesielt år, og dette kan nok være en smakebit på hvordan de menneskeskapte klimaendringene kan virke inn på været fremover. Været trekkes mot yttergrensene, sier meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Vervarslinga på Vestlandet.

Hun trekker frem sommeren som den mest spesielle – at den var spesielt varm så lenge. Men slik vil det ikke nødvendigvis bli fremover.

– Somrene kan også bli våtere. Klimaendringene knyttes opp mot en temperaturstigning, og varmere luft inneholder mer fuktighet og dermed blir det mer nedbør som skal ned, sier hun.

Men hvor vilt har det egentlig vært? Her er de harde fakta.

Kaldest

Nikita Solenov

1. mars er så langt den kaldeste dagen i 2018, men er også tidenes kaldeste marsdag i Bergen. Måleren på Florida stoppet på 12 minus.

I8. mars ble det også satt kulderekord for Sogn og Fjordane med 28 minus, målt ved Breheimsenteret i Jostedalen. Og vi satte like godt også kulderekord for april i Hordaland. Da ble det målt minus 32,2 grader på Sandhaug i Eidfjord.

Varmest

Bård Bøe

30. mai satte vi ny mai-rekord for varme. 31,2 grader ble da målt på Florida. Men det stoppet ikke der. 27. juli ble det målt den varmeste dagen noensinne her i byen. Da stoppet kvikksølvet på 32,2 grader.

Juli i år ble også den varmeste noensinne i hele landet. Det ble også mai. Den måneden satte Etne ny norgesrekord for mai med 32,7 grader.

Samme sted satte ny hordalandsrekord uansett måned, da gradestokken stoppet på 34,4 grader 27. juli.

Etter en særdeles våt september, satte vi jammen nok en varmerekord denne uken: Aldri før har det vært så varmt som 23,8 varmegrader i oktober i Bergen.

Våtest

Eirik Brekke

September 2018 ble den våteste siden Florida målestasjon ble satt i drift i 1983. Vi passerte 520,3 millimeter og slo den gamle rekorden med god margin.

Månedsnedbøren for hele landet ble 150 prosent av normalen, og ble den våteste septembermåneden noensinne. Et par stasjoner på Vestlandet fikk mellom 300 og 400 prosent av normalen. Aller våtest var det i Hovlandsdal i Fjaler. Der regnet det 842,9 mm.

Tørrest

Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Vestlandet hadde sin 7. tørreste juli noensinne. Ved Florida ble det målt ca. en tredjedel av normal nedbør den måneden.

Men med 50,7 mm det ble ikke tørkerekord. For eksempel var det i juli 2000 sparsomme 41 millimeter nedbør.

Hele landet under ett hadde bare 55 prosent av normal nedbør i løpet av juli i år.

Beste sommer

Eirik Brekke

Ser vi på antall sommerdager, altså dager med over 20 grader, var det 51 av dem frem til og med 31. juli. Det har vi aldri før vært i nærheten av.

– Når vi legger til at det har vært den varmeste og en av de aller tørreste, er det klart at sommeren 2018 er trolig den beste noensinne, sier værnerd og hobbystatistiker Robert Næss.

Unormal normal

Men året i år har også vært unormalt normalt, ifølge den samme hobbystatistiker. Så langt i år har det nemlig kommet 1,8 meter nedbør på Florida. Det er akkurat det samme som gjennomsnittet for de siste 30 årene.

Så langt i år har gjennomsnittstemperaturen vært 9,5 grader. Gjennomsnitt for siste 20 år er – nettopp 9,5 grader.

Kilder: Meteorologisk institutts månedsrapporter, BT, Yr.