En norsk mann blir etterforska i Spania etter at ein skuleelev melde han for valdtekt.

Kommunikasjonsansvarleg for lokalt politi på Mallorca, bekreftar overfor BT at ein norsk mann blei arrestert av spansk politi i førre veke.

Mannen var i Spania som følgje på ein russetur for ungdommar ved to vidaregåande skular i Sogn og Fjordane. Totalt var cirka 100 russ frå fylket med på turen.

Torsdag i førre veke melde ein norsk skuleelev mannen til politiet for valdtekt, opplyser spansk politi.

Politiet arresterte mannen dagen etter, og han blei framstilt for varetektsfengsling.

– Tøff sak

Rektor ved den eine aktuelle skulen var sjølv med på turen som far til ein av elevane som deltok på turen.

Han seier han ikkje kan kommentere bakgrunnen for at mannen er arrestert, men seier skulen samarbeidar med kommunen og politiet for å ta vare på elevane ved skulen.

– Det er klart at dette er ei tøff sak for dei involverte partane. Vi har fullt fokus på å ta vare på elevane.

Tysdag har rektoren vore innom fire klasser ved skulen for å snakke med elevar som deltok på russeturen.

– Vi har snakka om det som har skjedd, og svarar på spørsmål frå elevane. Vi forsøkjer å følgje dei opp på ein god måte, seier rektoren.

Betalt kausjon

Guri Solberg ved kommunikasjonsenheten til Utenriksdepartementet, bekrefta mandag at ein norsk borgar skal vere arrestert i Spania.

– Vi vil tilby konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldande rammer for bistand til fengsla norske borgarar i utlandet.

UD ønskjer ikkje å gå inn på bakgrunnen for arrestasjonen.

Domstolen i Palma bekreftar overfor VG at mannen blir etterforska for valdtekt. Mannen blei varetektsfengsla, men ifølgje avisa har han betalt kausjon og er tilbake i Norge.

Tilbake i Norge

Ungdommane landa i Norge laurdag. Regionlensmann i Sogn, Inger Lill Lanes, seier til BT at politiet har vore i kontakt med elevane som deltok på reisa til Spania, etter at dei kom tilbake til Norge.

– Politiet har vore i den eine aktuelle kommunen og snakka med elevar og foreldre som var der på tur. I den andre aktuelle kommunen har politiet snakka med tilsette ved den aktuelle vidaregåande skulen, seier Lanes.