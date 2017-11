Nå har William og Gudrun vært gift i 75 år.

De to har vært gift lenger enn de fleste har levd. William Eintveit (98) og Gudrun Eintveit (95) feiret atombryllupsdagen på Domkirkehjemmet tirsdag.

William tenker tilbake til da han begynte å sverme:

– Jeg husker vi var ute sjøen og fisket. Gudrun og broren hennes satt i en robåt. Jeg i en annen, sier han og lener seg inn mot sin kone.

– Husker du hvem som fikk fisken? Husker du hvem som fikk lyren? spør han henne.

Gudrun trekker på skuldrene.

– Det var meg. Og jeg hev fisken over i båten deres. En fisk var kostbar på den tiden. Det var under krigen, fortsetter han.

William kom fra en brattlendt gård i Åkrafjorden. De pleide å treffe hverandre på Sandvoll, nede på veien, minnes Gudrun. Etter det kom han ofte og besøkte henne i Haugesund.

– Vi fant hverandre, sier William.

Ørjan Deisz

Rakk så vidt bryllupet

De giftet seg ikke bare én gang, men to. Først hadde de en borgerlig seremoni fredag den 6. november 1942. Vigselsmannen var en lærer. William forklarer at mange prester hadde lagt ned sine verv under krigen.

– Men vi hadde behov for herrens velsignelse også, sier han.

Fakta: Bryllupsdager 1 år: Papirbryllup 2 år: Bomullsbryllup 3 år: Lærbryllup 4 år: Blomster/Linbryllup 5 år: Trebryllup 6 år: Sukkerbryllup 7 år: Ullbryllup 8 år: Bronsebryllup 9 år: Pil/Keramikkbryllup 10 år: Tinnbryllup 11 år: Stålbryllup 12 år: Silkebryllup 12½ år: Kobberbryllup 13 år: Blonde/Kniplingbryllup 14 år: Elfenbensbryllup 15 år: Krystallbryllup 17½ år: Fleskebryllup 20 år: Porselenbryllup 25 år: Sølvbryllup 30 år: Perlebryllup 35 år: Korallbryllup 40 år: Rubinbryllup 45 år: Safirbryllup 50 år: Gullbryllup 55 år: Smaragdbryllup 60 år: Diamantbryllup 65 år: Kronjuvelbryllup 70 år: Jernbryllup 75 år: Atombryllup 80 år: Platinabryllup 90 år: Granittbryllup Kilde: Wikipedia

I Skånevik var det en prest som kunne vie dem dagen etter. Men sjøreisen dit ble tøffere enn ventet. Høsten var mørk og vinden sterk. Det blåste opp til sterk kuling. Og de måtte søke ly til lands.

– Det var slett ikke ufarlig. Vi nødlandet en plass ikke langt fra Åkra. Der tok to gamle damer godt imot oss, forteller William.

Dagen etter var vinden roligere, og turen til Skånevik kirke kunne fortsette.

– Da vi kom frem var vi helt gjennomvåte. Vi rakk såvidt å skifte til finklærne før vielsen, sier han.

Ørjan Deisz

Hun var 20 og han 23.

Festen hadde de på familiegården til William. Det var 50 til bords. Mange munner å mette. Hans familie sørget for en kalv, hennes familie laget en stor bløtekake.

– Vi fikk inger gaver, men en drøss med festtelegram. 70 stykker! sier William.

– Det var mange som tenkte på oss den dagen.

BT

Fikk stor familie

Ekteparet bosatte seg først på Sandvoll. Der tok William jobb på en fabrikk som laget salongbord. Senere flyttet de til Haugesund der han jobbet på dagen og gikk på skole om kvelden.

Gudrun var hjemme med barna. Seks stykker ble det til sammen. Fire gutter og to jenter.

De hadde til tider dårlig råd. Så de plukket blåbær, tyttebær og multer. Og de fisket.

– Da barna ble større ville jeg gjerne ut i arbeid. Men William holdt igjen. Han ville jeg skulle ordne hjemme og at middagen var klar klokken 15 hver dag, sier Gudrun.

William forteller at hun var flink til å sy og strikke og hun sørget for klær til alle barna.

Fakta: Bryllupsrekorder Ifølge Guinness rekordbok 2017 er det et par i USA som har vært gift lengst. Herbert Fisher (1905–2011) og Zelmyra Fisher (1907- 2013) var gift i hele 86 år og 290 dager da han døde. De giftet seg 13. mai i North Carolina, USA.

William jobbet som lærer i Tysvær til han var 60. Da flyttet de etter barna til Bergen.

Nå bor de i hver sin etasje på Domkirkehjemmet. Hun i andre etasje, han i etasjen over. Men de besøker hverandre ofte.

Aldri tenkt på brudd

De har fått 16 barnebarn og 32 oldebarn.

– Når jeg har hatt det vanskelig, har det vært godt å være to, sier William og legger til

– Jeg tror vi har hatt det litt over middels.

Ørjan Deisz

– Det svarer seg å kjempe for ekteskapet. En må ville kjempe. I et så langt samliv er det menneskelig å kikke over gjerdet, men vi har aldri tenkt på å bryte. Det har vært best å holde sammen, for oss selv og for barna, sier han.

– Vi har ikke kjempet så voldsomt da, sier Gudrun.

– Nei, det kan du si. Vi har sluppet å ta så hardt i. Jeg har en flink og fornuftig kone.

– Og jeg har en god og kjekk mann.