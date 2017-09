– Veien blir nå stengt fordi den kan rase ut, sier Rune Jenssen, seniorrådgiver i Bybanen utbygging.

– Sprengingen ble varslet allerede i juni, sier Jenssen.

BT mottok flere henvendelser torsdag fra folk som kjente kraftig risting i bakken.

Flere mente det var jordskjelv de kjente, men svaret er altså sprengingsarbeid ved Store Lungegårdsvannet.

– Årsaken er at vi sprenger langs kanten for å sikre best mulig pakking av de massene vi slipper ned, sier Jenssen.

Fare for å rase ut

Jenssen skriver i en epost til BT at det var en forventet setningsskade på grusveien cirka 100 meter nord for Regnhytten.

Grusstien blir nå stengt fordi det er for risikabelt å gå i området, forteller Jenssen.

– Veien kan rase ut. Derfor må deler av stien stenges for folk.

Fortsetter ut 2018

Også fredag klokken 12 vil folk i området kunne kjenne risting i bakken, forteller Jenssen.

– Det blir sprengt i samme område for å sette de massene som vi slipper ned.

Ifølge Jenssen skal arbeidet fortsette ut 2018.

– Sprengingsarbeidet kommer til å fortsette helt til vi er ferdig med å lage fyllingen som skal ligge på utsiden av bybanetraseen. Deretter blir det laget en park på utsiden av traseen.