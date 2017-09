– Valgsendingen på bt.no vil gi deg alt, men med et lokalt blikk, lover programleder Gerd Margrete Tjeldflåt.

Direktesendingen på bt.no begynner klokken 19.00 mandag kveld og varer til over midnatt. Programlederne Gerd Margrete Tjeldflåt og Kjetil Gillesvik skal fra studioet i Media City Bergen følge utviklingen utover kvelden sammen med valgekspert Johan Giertsen, som vil kommentere og analysere resultatene etter hvert som de kommer inn.

Valgsendingen på bt.no kan du se på PC, mobil, nettbrett eller på en smart-TV.

– Klokken 21 på valgdagen offentliggjør vi det første resultatet av de nasjonale forhåndsstemmene. Vi vil da få en pekepinn på valgresultatet. Nærmere en million velgere har allerede stemt, det er nesten en tredjedel av stemmene, sier politisk journalist Gerd Margrete Tjeldflåt.

– Alt kan skje

– Hvor spennende blir det?

– Ting tyder på at det er uvanlig jevnt og at alt kan skje. Det har sjelden vært så spennende, konstaterer Tjeldflåt.

I tillegg til å sende fra valgvakene i hovedstaden og talene til statsministerkandidatene Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, vil direktesendingen til Bergens Tidende også gå live fra de ulike valgvakene i Bergen og få de første reaksjonene til politikerne i Hordaland.

Vestlandsperspektiv

– Det er et stortingsvalg, og selvfølgelig har vi fokus på hvem som blir den neste statsministeren, men analysene våre vil ha et vestlandsperspektiv. Vi vil dessuten følge de lokale resultatene fra kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane, sier Tjeldflåt.

Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i BT, kommentator Mathias Fischer og sjefredaktør Øyulf Hjertenes skal også være med i studio for å kommentere og forklare det som skjer.

Valgvake hos BT

Valgsendingen på bt.no vil bli vist på storskjerm under valgvaken til Bergens Tidende i Lars Hilles gate 30. Den er åpen for alle som ønsker å være med fra klokken 19.30 til 23.00 mandag, og ledes av debattleder Liv Skotheim og Guro Holm Bergesen, som er nyhetsleder for kultur i BT.