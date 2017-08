Politiet har tatt lappen fra tre personer og gitt forelegg til 12 bilførere etter råkjøring gjennom flere fylker siste dagene.

Politiet reagerer sterkt på råkjøring og nestenulykker. Onsdag og torsdag har deltakerne i Atlantic Road Trip kjørt gjennom Hordaland og Sogn og Fjordane.

Det var NRK som først skrev om saken.

– Jeg synes det er ille at deltakerne har så dårlige holdninger. De har brukt veiene våre som racerbane og forårsaket flere nestenulykker, sier lensmann i Kvinnherad, Jan Fosse.

36-åring ble skadet

Kvinnherad gikk det galt da en motorsyklist som var med på turen kolliderte med en personbil i nærheten av Utåker i Kvinnherad. Det skjedd onsdag kveld.

Motorsykkelen havnet utfor veien og ble tatt hånd om av brannvesenet. Det ble også meldt om store skader på bilen. En 36-år gammel mann, som var med på turen, ble sendt til Haukeland med luftambulansen.

Jonn Karl Sætre, Kvinnheringen

Fratatt lappen

For politiet i Kvinnherad begynte det med at de onsdag fikk melding om at det kom flere motorsykler og biler fra ulike retninger mot Rosendal. Disse deltok på Atlantic Road Trip, som går fra København til Stockholm.

Politiet satte dermed opp en trafikkontroll ved Løfallstrand.

– Ganske fort dundret det inn to biler. Vi gjorde et førerkortbeslag på en som kjørte 127 kilometer i timen 80-sone. En annen som kjørte 110 i 80-sonen fikk et forenklet forelegg, sier Fosse.

Mens politiet var der fikk de melding om motorsykkelulykken onsdag kveld og rykket ut til den.

13 tatt torsdag

Deltakerne overnattet i Rosendal. Allerede neste morgen satte de kursen innover fjorden via Odda og så mot Voss og Gudvangen.

– Da begynte det å tikke inn med meldinger om grisekjøring, farlige forbikjøringer og nestenkollisjoner på veiene, sier Fosse.

I Flåm ble to personer fratatt lappen torsdag. De kjørte i 131 og 133 kilometer i timen i 80-sonen på E16.

I tillegg fikk elleven bilførere– både kvinner og menn – skrevet ut bøter i Flåm, Sogndalsdalen og i Stryn. Åtte av dem kjørte for fort, tre av dem hadde ikke skilter foran på bilene.

– Sette liv i fare

– Vi fikk mange meldinger fra publikum om stygg kjøring fra etter lunsj og utover dagen. Ut fra de tilbakemeldingene vi fikk fra publikum er dette ikke greit i det hele tatt. De setter seg selv og andre i fare med denne type kjøring, sier operasjonsleder Odd Arve Solvåg i Vest politidistrikt.

Ifølge Fosse kjører deltakerne med dyre, svært motorsterke biler.

– Vi vil takke folk som ringer inn og varsler om denne type kjøring. Da kan vi få gjort noe med det, sier Fosse.

Er lei seg for ulykken

Via Facebook har BT kommet i kontakt med dem som står bak arrangementet. De skriver at de er lei seg for ulykken som skjedde i Kvinnherad og takknemlige for at helsepersonell reagerte så raskt. Han ligger nå på Haukeland.

«Motorsykkelsjåføren har mottatt behandling i verdensklasse. Vi er glade for at han har det ok og på bedringens vei», skriver de.

De understreker at Atlantic Road Trip er en tur.

«Skal følge reglene»

«Alle som er involvert har fått både muntlig og skriftlig informasjon om at lover og regler skal følges i alle de landene vi kjører gjennom», skriver de.

Bilistene kjører fredag gjennom Møre og Romsdal og mot Trondheim. De skal ha passert Geiranger og Trollstigen torsdag.

– Vi fikk melding om at de passerte Atlanterhavsvegen. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser i Møre og Romsdal, sier operasjonsleder John Kåre Flo.