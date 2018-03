DRAMA: Dette raset traff bilen mens Frode Brurås sto for å spa vekk et ras han måtte stoppe for. FOTO: Privat

Frode måtte løpe fra snøras på Vikafjellet: – To ras traff bilen

Frode Brurås (54) stoppet for et ras foran bilen. Da han skulle spa det vekk, kom to nye og traff bilen. Vikafjellet er nå stengt, trolig til lørdag morgen.

widget-list Turen fra Bergen til Sogndal fredag ettermiddag ble dramatisk for bergenseren, som var alene i bilen. På Vikafjellet i 13-tiden, på vei ned det lange riksvei 13-strekket til Vik, måtte 54-åringen fra Hylkje stoppe for et ras som var gått foran bilen. – Jeg så at jeg ikke kunne komme forbi og gikk ut for å spa det vekk. Påsketrafikken direkte: Få siste nytt her Privat Mens han sto på utsiden av bilen, kom det to nye ras, forteller han. – Begge traff bilen og dekket den delvis. Da stakk jeg. Jeg måtte komme meg vekk. Jeg måtte løpe mellom rasene. – Hatt det kjekkere Privat I 14-tiden, da BT snakket med ham første gang, sto Brurås oppå ett av rasene for å for å passe på at han selv ikke blir truffet av nye snømasser. Brurås beskriver det som at han står inneklemt, med to ras foran seg og to på bilen. – I tillegg «småraser» det hele veien. Jeg har hatt det kjekkere, for å si det sånn. – Sperrer veien En bilist som kom motsatt vei, fra Vik, skal ha varslet Vegvesenet. Denne bilisten måtte selv kjøre fra et av rasene som kom, ifølge Brurås. – Jeg tenker de må stenge for trafikk her nå. Det var ikke mye trafikk da jeg kom kjørende, men det øker nok på. Trafikkoperatør Jahn Marøy ved Vegtrafikksentralen vest bekrefter et snøras som ble meldt til dem klokken 13.53. Privat – Jeg har ikke fått tilbakemelding fra entreprenøren som ble sendt ut. Det eneste jeg vet er at raset sperrer veien. Veien er nå sperret i begge retninger. Om raset er lett å fjerne, vet jeg foreløpig ikke, sier Marøy. – Det meldes om flere ras? – Vi har bare fått melding om ett. Marøy sier det på grunn av mildere vær og mye snø ikke er overraskende med ras på Vikafjellet nå. I 14-tiden fredag sier trafikkoperatøren at de ikke vet om ras som sperrer andre veier på Vestlandet. Tilbake på Vikafjellet forteller Brurås at en lastebil fra Vegvesenet kom til rasstedet litt før klokken halv tre. – Vi ble tatt med ut av området i lastebil og er trygge nå, sier 54-åringen. I tretiden fredag ettermiddag skriver Vegvesenet på Twitter at veien ventes å åpne igjen klokken 08 lørdag.